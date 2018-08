O post primátora Bratislavy chce zabojovať aj Miroslav Vetrík

BRATISLAVA – Autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík chce v tohtoročných komunálnych voľbách zabojovať o post primátora hlavného mesta. Potvrdil to s tým, že kandidovať bude ako nezávislý.

Vetrík svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa už 16 rokov angažuje, aby ľudia mali k Bratislave vzťah. "Poznám komunálnu politiku a možnosti tohto mesta. Bratislava má veľa možností, aby sa mohla rozvíjať a robiť pre ľudí, ktorí tu bývajú. Chcem uľahčiť ľuďom žiť v Bratislave plnohodnotný život," povedal. Vetrík v komunálnych voľbách v roku 2014 neúspešne kandidoval na starostu bratislavského Starého Mesta.

V roku 2017 sa začal sporiť so súčasným vedením hlavného mesta pre organizáciu Korunovačných slávností v Bratislave. Magistrát chcel podľa Vetríka organizovať slávnosti bez ich združenia, ktoré ich pritom vytvorilo. Mesto argumentuje, že Vetríkovi ponúkali spoluprácu, no on o ňu neprejavil záujem. Minulý i tento rok sa tak v júni v Bratislave konali dve samostatné korunovačné slávnosti. Jedno podujatie s názvom Korunovačné slávnosti organizoval Vetrík a druhé hlavné mesto s názvom Bratislavské korunovačné dni.

Na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách bude opätovne kandidovať súčasný šéf samosprávy hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Jeho vyzývateľmi budú architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, taktiež starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, ktorý má podporu opozičných OĽaNO, SaS a Sme rodina i kandidátka KDH Caroline Líšková.

Kandidatúru na primátora hlavného mesta ohlásil aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. Primátorom Bratislavy chce byť aj predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš i spevák a podnikateľ Martin Jakubec, ktorý kandiduje ako občiansky kandidát.