FOTO Volebný program Václava Miku si vypočuli viacerí mestskí poslanci

Bývalý riaditeľ televízie Markíza i RTVS dnes o svojom volebnom programe informoval na tlačovej konferencii v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ako na začiatku svojho prejavu podotkol, Bratislave chýbajú výsledky, riešenia a uskutočnenia cieľov.

V zaplnenej sieni sa dnes predpoludním stretli hostia Václava Miku. Boli medzi nimi známe tváre z televíznych obrazoviek, umelci i blízki priatelia kandidáta za primátora. Z mestského zastupiteľstva si prišli volebný program vypočuť poslanci Oliver Kríž, Ján Hrčka, Dana Čahojová, Martin Kuruc, Lucia Štasselová i Radovan Jenčík. Pozrieť sa prišli aj poslankyňa Zdenka Zaťovičová s manželom, starostom bratislavskej Dúbravky Martinom Zaťovičom. Mikove slová o potrebách pre mesto Bratislava si vypočuli aj herci Kamila Magálová a František Kovár.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ak by sa Mikovi podarilo voľby vyhrať, počas prvých dní v úrade by sa chcel stretnúť s novozvolenými mestskými poslancami i s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. Prijať by chcel krízový plán, ktorý považuje za nevyhnutný pre fungovanie mesta. Na otázku, čo by chcel, aby po ňom ako po primátorovi hlavného mesta ostalo, odpovedal, že je to dobudovanie a rozšírenie električkových radiál.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Patrí sem trať na koniec Petržalky až po Janíkov Dvor, zo Zlatých pieskov do Vajnôr a z Dúbravky do centra Bory s možnosťou predĺženia do Volkswagenu a ďalej po Devínsku Novú Ves. Predvolebnú kampaň, ktorej financovanie podľa zákona nesmie presiahnuť 250-tisíc eur, chce financovať z vlastných zdrojov. Tohtoročné komunálne voľby budú na Slovensku 10. novembra.