Najväčší úspech oscarového herca: Môže sa pochváliť KRÁSNYM MANŽELSTVOM!

Sam Rockwell (Zdroj: SITA)

Sam Rockwell sa narodil 5. novembra 1968 v meste Daly City. Od piatich rokov však vyrastal v San Franciscu so svojím otcom Peteom a v tomto meste aj vyštudoval. Následne sa presťahoval do New Yorku a začal naplno pracovať na svojej hereckej kariére.

Sam Rockwell (Zdroj: SITA)

Tá sa však rozbiehala pomaly a popri menších úlohách v seriáloch si vyskúšal aj prácu v reštaurácii a dokonca robil asistenta súkromnému detektívovi. Prelomovým počinom bol pre Rockwella až film Život v siedmom nebi, ktorý odštartoval jeho hviezdnu kariéru. Počas nej sa objavil v niekoľkých známych počinoch, ako sú napríklad Zelená míľa, Pán Dokonalý, Mesiac, Sedem psychopatov či Charlieho anjeli.

Najväčší úspech mu však priniesla úloha Jasona Dixona vo filme Tri billboardy kúsok za Ebbingom. Za ňu získal v roku 2018 Oscara a aj Zlatý glóbus pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe a tieto ocenenia boli zaslúženou odmenou za jeho dlhoročnú prácu.

V súkromnom živote prišiel úspech rovnako, ako pred kamerou, až v neskoršom veku. Svoju životnú lásku - herečku Leslie Bibb stretol pred šestnástimi rokmi a aj napriek tomu, že svoju lásku nespečatili svadbou a nemajú žiadne deti, je ich vzťah rovnako nádherný, ako na začiatku.

Sam Rockwell, Leslie Bibb (Zdroj: SITA)

Svedčí o tom aj krásny odkaz umelkyne, ktorý dnešnému oslávencovi poslala pred dvoma týždňami k ich 16. výročiu. „Sladkých 16 Sammy... Táto fotka vznikla počas prvého, možno druhého roka nášho vzťahu. Boli sme len deti. Čas letí a bola úžasná jazda. Mám veľké šťastie, že môžem milovať tohto človeka a ešte väčšie šťastie je, že aj on miluje mňa," napísala k ich spoločnej fotke Bibb.