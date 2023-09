Slávna speváčka Anastacia má dnes 55 rokov: Pozrite sa, ako teraz vyzerá!

Anastacia (Zdroj: YouTube.com)

Rodáčka z Chicaga, Anastacia Lyn Newkirk, si fanúšikov získala nezameniteľným mezzosopránovým hlasom. Pochádza z troch súrodencov a talent získala po rodičoch. Otec bol spevák, matka herečkou v Broadwayskom hudobnom divadle. Už ako malá sa zaujímala o tanec, navštevovala detskú umeleckú školu.

Na začiatku 90. rokov sa začala objavovať v hudobných videoklipch. V roku 1998 sa v amatérskej speváckej súťaži dostala až do finále, čím na seba upútala pozornosť viacerých nahrávacích spoločností.

V marci 1999 vydala debutový album Not That Kind. Jeho celosvetový predaj dosiahol sedem miliónov kópií, boli na ňom hity I'm Outta Love, Not That Kind a Cowboys & Kisses. Skladba I'm Outta Love bola za rok 1999 najpopulárnejšia v Austrálii.

V decembri 2001 jej vyšiel druhý album Freak of Nature s celosvetovým predajom šesť miliónov kópií a hitom Paid My Dues. Celosvetový úspech jej priniesol tretí album Anastacia, ktorý vyšiel v marci 2004. Jeho predaj presiahol 20 miliónov kópií a dostal sa na prvé miesto v desiatich krajinách sveta. Hitmi boli skladby Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome To my Truth aj Heavy on My Heart.

Tento úspech bol podnetom pre vydanie hitovej kompilácie Pieces of a Dream v novembri 2005. V októbri 2008 vydala štvrtú štúdiovku Heavy Rotation, v novembri 2012 piaty album It's a Man's World a v máji 2014 šiesty s názvom Resurrection. Najnovší, siedmy album dostal názov Evolution a speváčka ho vydala 15. septembra 2017. Už o pár dní by jej mal vyjsť ôsmy album, ktorý nesie názov Our Songs.

V januári 2003 diagnostikovali speváčke rakovinu prsníka. Podstúpila liečbu a založila nadáciu na výskum tejto choroby. Vo februári 2013 jej rakovinu diagnostikovali druhýkrát a speváčka vtedy zrušila koncertné turné a opäť podstúpila liečbu.

21. apríla 2007 sa v Mexiku vydala za svojho bodyguarda Wayne Newtona. Rozišli sa v apríli 2010. Svoje súkromie si umelkyňa stráži, a tak nevedno, či momentálne po svojom boku má nejakého partnera.

Isté však je, že stále je pracovne aktívna a ostala verná aj svojmu imidžu. Dokazujú to zábery z júlového koncertu, na ktorom vystupoval v čipkovanom korzete a kožených nohaviciach.

Anastacia (Zdroj: profimedia.sk)

Anastacia (Zdroj: profimedia.sk)