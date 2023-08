Po tomto slovenský herec naozaj netúžil: Aj jeho syn je už známy!

Peter Šimun (Zdroj: TASR)

Peter Šimun sa narodil 21. augusta 1955. Ako dieťa sa umeleckej oblasti nevenoval a keď sa rozhodol ísť na VŠMU, u jeho učiteľov na gymnáziu to vyvolalo rozruch. Snažili sa rodičov od jeho výberu odhovoriť, no tí mu v snahe ísť na herectvo nebránili.

Počas vysokej školy spoznal svoju budúcu manželku, vzali sa v roku 1989. V tom čase pôsobil v divadle v Trnave. Neskôr dostal ponuku z Bratislavy a v roku 1992 sa stal členom Divadla Astorka Korzo ’90.

Pred kamerami sa začal objavovať koncom 70. rokov. Zhral si vo filmoch ako Zhŕňajova nevesta, Sladké starosti, Utekajme, už ide, Ženské oddelenie, Anjel milosrdenstva, Na krásnom modrom Dunaji, Rivers of Babylon, Červený kapitán, Kryštof, Invalid.

Objavil sa aj v seriáloch Alžbetin dvor, Dnes večer hrám ja, Bud Bindi, Panelák, Kriminálka Staré Mesto, Zoo, Naši, Vlci, či Hotel.

Peter Šimun a Zuzana Fialová (Zdroj: Trigon Production/Mayo Hirc)

Hoci zo svojho syna Pavla chcel mať Šimun všeličo iné, než herca, ten sa vybral v jeho šľapajach. Keď sa hlásil na VŠMU, ročník otváral práve jeho otec, a tak išiel zatiaľ na bábkoherectvo a skúsil to o rok neskôr. Peter Šimun vraj zašiel za kolegyňami, ktorým dal jasne najavo, aby jeho syna neprijímali, ak naozaj nemá talent. „Keď som išiel na vysokú školu, oznámil som mu, že tam idem a on v tom čase otváral ročník. Potom som usúdil, že to by bola asi blbosť ísť k nemu do ročníka a na druhej strane, on by ma asi ani nezobral,” povedal po rokoch pre Joj Pavol.

Práve na obrazovkách Jojky sa spolu stretli aj pred kamerami v seriáli Zoo. „Pre obe strany to bolo náročné,” skonštatoval Pavol s tým, že jeho otec je skôr kritický ako podporujúci.

Peter Šimun a Pavol Šimun (Zdroj: Tv Joj)

Herec Peter Šimun si koncom roka 2019 prebral cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo.