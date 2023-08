Český herec z Vesničky: Neprebral sa z narkózy!

Miloslav Štibich a Libuše Šafránková (Zdroj: ČT)

PRAHA - V kultovej Vesničke si zahral predsedu, ktorý rastlinára Jaromíra upozorňuje, že robí veľkú chybu, keď vypálené zápalky vracia naspäť do krabičky. Miloslav Štibich sa k herectvu dostal pomerne neskoro a jeho kariéru prerušila náhla smrť po operácii.

Miloslav Štibich sa narodil 25. augusta 1928. Svoju kariéru začal ako konferenciér armádneho súboru, neskôr pracoval v divadle ako rekvizitár či asistent režiséra.

Neskôr dostal herecké príležitosti, ako na javisku, tak aj pred kamerou. Napriek tomu, že mal pomerne malé úlohy, kolegovia ho obdivovali. „Ako to robí, neviem. V jeho herectve bolo niečo až mystické. Hral malé, občas aj stredné úlohy. To je ťažký obor. Oproti hercovi s veľkým partom, ktorý sa môže predviesť v mnohých rovinách, na to máte strašne málo času,” povedal Petr Nárožný pre Divadelné noviny.

Štibich sa objavil vo filmoch ako Petrolejové lampy, Na samotě u lesa, Kulový blesk, Božská Ema, Postřižiny, Slavnosti sněženek, S čerty nejsou žerty, Vesničko má středisková, Dobří holubi se vracejí, Vážení přátelé, ano, Klauni a vlastenci.

Zahral si aj v seriáloch Nemocnice na kraji města, Malý pitaval z velkého města, Bambinot, Druhý dech.

Marián Labuda a Miloslav Štibich (Zdroj: ČT)

Herec si svoje súkromie strážil, a tak nikto netušil, že má nejaké zdravotné problémy. Upozornil len režisérov. „So mnou v tom období natáčal a keď šiel na operáciu, prosil ma, aby som ho ďalej neobsadzoval, pretože mal nejaké probpémy,” uviedol Karel Smyczek pre Aha!

Bohužiaľ, zákrok sa skomplikoval, podľa českých médií sa už z narkózy neprebral. Osudnou sa mu stala hepatitída. Miloslav Štibich zomrel 22. júna 1992.