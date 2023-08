Kolaps na divadelných doskách: Diváci nič netušili... Slovenskému hercovi zlyhalo srdce!

Jozef Hodorovský (Zdroj: Štátne divadlo Košice)

KOŠICE - Mnohí herci tvrdia, že by najradšej zomreli priamo na javisku. Jozefovi Hodorovskému sa to takmer vyplnilo. No hoci mu počas predstavenia zlyhalo srdce, schúlený v kresle svoju úlohu dohral...