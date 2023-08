Hviezda Búrlivého vína: Čiperná babička je minulosťou... Prestáva vnímať!

(Zdroj: Tv Markíza)

Eva Rysová sa narodila 16. augusta 1932 v Hajnáčke. Maturovala na gymnáziu v Lučenci a v roku 1955 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Čaro divadelných dosiek okúsila Eva Rysová už ako gymnazistka, keď účinkovala v predstaveniach Divadelného súboru Timrava v Lučenci. Po skončení štúdia pôsobila v rokoch 1955 - 1960 vo vtedajšom Armádnom divadle v Martine. Nasledujúcich päť rokov účinkovala na doskách Krajského divadla v Trnave. V roku 1966 sa stala členkou činohry Novej scény v Bratislave. Ako divadelná herečka sa uplatnila nielen ako predstaviteľka psychologicky zložitých ženských postáv, ale aj v komediálnych úlohách.

Účinkovala v takmer dvoch desiatkach televíznych filmov ako Pomsta starej dámy alebo na každého raz dôjde (1968), Prípad jasnovidca Hanussena (1969), Portrét Doriana Graya (1969), Šaty (1972), Americká tragédia (1976), Príbeľská vzbura Janka Kráľa (1978), Eygletiérovci (1986), Prípad poručíka Seeborna (1988), Mastný hrniec (1991) alebo Podozrenie (1993). V slovensko-českom koprodukčnom filme režiséra Dušana Rapoša Suzanne (1996) si zahrala úlohu lekárky. Predstavila sa aj v televíznej rozprávke Orest z rodu čarodejníkov (2010). Starú mamu rodiny Roznerovcov stvárnila v seriáli z vinárskeho prostredia Búrlivé víno, ktorý sa vysiela od roku 2013.

Hlas Evy Rysovej bolo často počuť z dabingu, z rozhlasových hier, ale aj na CD nosičoch v rozprávkach pre deti. Je držiteľkou Krištáľovej ruže za prednes (2003), Ceny Karla Čapka (2005), Kvetu Tálie (2012). Bohaté herecké skúsenosti odovzdávala poslucháčom herectva na VŠMU a tiež na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

(Zdroj: RTVS)

Ešte v roku 2017, keď sa dotočilo Búrlivé víno, nám herečka povedala, že jej práca bude chýbať. Keď však o dva roky neskôr účinkovala v klipe Mira Jaroša, vyjadrila sa, že hrala poslednýkrát. Viac hereckých ponúk už prijímať nemienila.

Neskôr skončila v zariadení s celodennou starostlivosťou. „Už som ju nevidela veľmi dávno. Naposledy asi pred dvomi rokmi, keď sme ju boli navštíviť s celým Činoherným klubom doma. Žije v zariadení, kde je o ňu postarané, no už je vraj, bohužiaľ, mimo. Veľmi o sebe nevie. Teraz ju už nenavštevujeme. Je mi to veľmi ľúto,“ povedala minulý rok týždenníku Plus 7 dní jej herecká kolegyňa Ľudmila Swanová.

Na jar tohto roka poskytol časopisu podobnú informáciu aj Ivan Letko, ktorý s Rysovou hral v spomínanom Búrlivom víne. „Bohužiaľ, už je málo komunikatívna. Minulý týždeň ju navštívila naša spoločná priateľka. Hovorila mi, že má chvíľky, keď vníma, a potom to naraz klesne. Čo sa dá robiť?“ povzdychol si o dva roky mladší herecký kolega.

Eva Rysová a Ivan Letko (Zdroj: TV MARKÍZA)