Tásler má po svojom boku výstavnú kočku: Spoznal ju na Ďurovčíkovej svadbe!

Ivan Tásler sa narodil 16. júla 1979 v Prešove. Hudobné nadanie zdedil po svojom otcovi Miroslavovi, ktorý hrával vo viacerých kapelách. Svoj talent rozvíjal v ľudovej škole umenia, kde sa zdokonaľoval v hre na klavír.

V roku 1992 založil spolu so svojím starším bratom Mirom spoločnú kapelu, ktorá po určitom čase zmenila názov na IMT Smile. Počas svojho pôsobenia sa v nej vystriedalo niekoľko známych hudobníkov a stala sa z nej jedna z najúspešnejších kapiel na Slovensku. Na svojom konte má veľké množstvo úspešných albumov, ako sú napríklad Valec, Exotika, Rodina, Na ceste 1979 či Budeme to stále my. Nič z toho by samozrejme nebolo možné bez jej lídra, ktorým je počas celej histórie kapely práve Ivan Tásler.

Momentálne je spokojný aj vo svojom súkromí. Od roku 2019 totiž tvorí pár s nádhernou vizážistkou Denisou Vernou. S tou sa spoznal na svadbe Jána Ďurovčíka a táto dvojica je spolu až dodnes. Ich vzťah začal v čase, keď sa prevalil jeho rozvod s bývalou manželkou Annou, s ktorou bol ženatý 7 rokov.