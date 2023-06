Výstredná speváčka imidž nemení: 70 rokov by ste jej netipovali!

NEW YORK - Hudobnou ikonou bola v 80. rokoch a v klipoch sa ukazovala v naozaj extravagantnej podobe. Lenže nebolo to žiadne prechodné obdobie. Hoci má dnes Cyndi Lauper 70 rokov, vyzerá rovnako "bláznivo".

Cyndi Lauper (rodným menom Cynthia Ann Stephanie Lauper) sa narodila 22. júna 1953 v Queense v New Yorku (USA).

Začínala v skupine Blue Angel. Zoznámila sa s Johnom Turim, zložili spolu niekoľko skladieb, ktoré neskôr vyšli na eponymnom debute v Polydor Records. Najúspešnejším singlom speváčky bola v tom čase coververzia skladby I'm Gonna Be Strong od Gene Pitneyho.

V roku 1982 sa zoskupenie rozpadlo a speváčka sa vydala na vlastnú sólovou dráhu. Spoločne s kapelou The Hooters vydala debutový album She’s So Unusual, ktorý jej priniesol výrazný komerčný úspech. Cesta ku sláve však bola zaslúžená. "Keď som vydala prvý album, pracovala som 350 dní v roku, odohrala som tristo koncertov. Áno, sme slávni a bohatí, ale je to vydreté, tomu verte," uviedla v jednom z rozhovorov.

Speváčka bola známa svojim idiosynkratickým štýlom, čo jej pomohlo urobiť jej sólový prelom v osemdesiatych rokoch. Extravagantné oblečenie, ružová farba vlasov a hudobný štýl si veľmi rýchlo získali sympatie mladých poslucháčov. Rebelka priam raketovo obsadzovala prvé priečky hitparád aj v iných krajinách.

Do roku 2008 nahrala 11 hudobných albumov, viac ako 40 singlov. Celosvetovo sa jej podarilo predať viac ako 60 miliónov hudobných nosičov. V tom istom roku vydala albumy Bring Ya to the Brink, nasledoval Memphis Blues nominovaný na Grammy v roku 2010 a potom vyhrala cenu Tony za sériu hitov Broadwayovej hudobnej Kinky Boots. Je dvojnásobnou držiteľkou ceny Grammy a jedného ocenenia Emmy.

Skladba "True Colours" sa doslova stala hymnou gayov a Cyndi sa stala jednou z najplodnejších a impozantných spojencov LGBT komunity.

Cyndi Lauper zaznamenala popularitu nielen v éteri, nenapodobiteľnú speváčku si všimli aj filmoví tvorcovia. Na striebornom plátne sa objavila v dokumentárnom filme Cyndi Lauper - Twelve Deadly Cyns ...and Then Some, ktorý bol nakrútený v roku 1994 v réžii Patricie Bircg a Scotta Kalverta. Zahrala si aj v epizódach seriálu Bones (Kosti, 2005-2017) aj v snímke The Ghost in the Machine (Spor duše s telom, 2012).

Speváčka svoj extravagantný imidž neopúšťa ani na "staré kolená". Dôkazom sú aj nasledujúce zábery z konca mája a polovice júna. Hádali by ste jej 70 rokov?

