Slovenský herec točil pre americké štúdiá: Doma padol na úplné dno!

Ivan Palúch sa narodil 20. júna 1940. Od malička mal blízko k umeniu, recitoval a spieval. „Ja akosi som ani neuvažoval o niečom inom, vždy som inklinoval k tomu divadlu,” povedal kedysi pre Českú televíziu.

Pôsobil vo viacerých divadelných súboroch a potom prišla prelomová filmová ponuka – Markéta Lazarová. Vzápätí sa dve konkurenčné americké štúdiá Columbia Pictures a United Artists museli dohodnúť tak, aby mohol slovenský herec natáčať súčasne dva zahraničné filmy.

Na filmovom festivale v Cannes mal napokon v roku 1969 tri filmy – Markéta Lazarová, Čoskoro bude koniec sveta po boku Annie Girardot a Michael Kohlhaas. Keď sa však vrátil domov, na letisku mu rovno roztrhli pas.

Galéria fotiek () Ivan Palúch

Zdroj: CS Film

Ivan Palúch si zahral vo filmoch ako Ucho, Princ Bajaja, Morgiana, Adam Šangala, Pacho, Hybský zbojník, Sváko Ragan, Noční jazdci, Nejasná správa o konci sveta, Krajinka, Nedodržaný sľub.

Bolo však obdobie, keď pracovať nesmel. V divadle, v televízii, dokonca ani vo fabrike na výrobu panelov, kde bol požiadať o prácu. „Zrazu ma nikto nepoznal, ani z kolegov, bolo ich len veľmi málo, ktorí sa so mnou dali do reči,” trpko okomentoval svoju situáciu zo 70. rokov, keď doslova padol na dno.

„Nemohol som filmovať, nemohol som robiť televíziu... Rodina sa so mnou rozvádzala, pretože som nemal peniaze na chleba, na byt, na nič,” prezradil herec, ktorý bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva mal dcéru, z druhého dvoch synov. „Keď si spomeniem na tie deti, že som im nemohol kúpiť ani topánky, nič, ani ich zobrať do cukrárne alebo do kina...” povedal zlomeným hlasom. Neskôr mal ešte tretieho syna z ďalšieho vzťahu.

A neutešená situácia ho dobehla aj na staré kolená. „Keď som si žiadal o dôchodok, tak mi povedali, že 12 rokov mi tam chýba. Tak som im vysvetlil, prečo mi to chýba a oni povedali, aby som išiel a vypýtal si od ŠTB-ákov potvrdenie, že ma nezobrali nikde do roboty. To mi povedali na Slovensku, čiže mám najmenší dôchodok na svete,” uviedol v roku 2011.

Galéria fotiek () Zdroj: ČT

Ivan Palúch zomrel 3. júla 2015. Skonal po piatich dňoch hospitalizácie v martinskej nemocnici. V deň, keď naposledy vydýchol, mal byť dokonca prepustený do domácej liečby.