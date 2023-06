Prvé bozkávanie zažila pred kamerou: Český kolega jej siahal na prsia... V scenári to nebolo!

Zuzana Cigánová sa narodila 23. júna 1947 v Bratislave v umelecky založenej rodine. Jej matka bola maliarka, o dva roky starší brat Peter sa presadil ako bábkarský výtvarník.

Po absolvovaní gymnázia študovala Zuzana Cigánová na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, ktoré ukončila v roku 1970. Hneď po skončení vysokej školy nastúpila 1. septembra 1970 do Činohry SND, ale už počas vysokoškolských štúdií dostala angažmán od bratislavskej Novej scény a venovala sa aj filmu.

Herectvo ju ale spočiatku nezaujímalo, skôr to bolo kreslenie. Zlom nastal potom, keď sa už ako trinásťročná postavila pred kameru. V roku 1960 ju režisér Andrej Lettrich obsadil do titulnej postavy Katky v stredometrážnom filme Malá manekýnka.

O šesť rokov neskôr stvárnila postavu Teriny v mnohými cenami ovenčenej poeticko-romantickej dráme Otakara Vávru Romance pro křídlovku (1966). Vo filmovej adaptácii básnickej poviedky Františka Hrubína si vtedy osemnásťročná Zuzana Cigánová zahrala s ostrieľanými hercami Štefanom Kvietikom a Júliusom Vašekom a o niečo mladším Jaromírom Hanzlíkom.

„Ja som sa vo filme po prvý raz bozkávala na ústa. S pánom Hanzlíkom,” prezradila kedysi pre iDnes.cz. Niektoré scény sa práve kvôli nemu museli opakovať, pretože kameramani neboli spokojní. „V nejakej scéne mi siahal na prsia. Samovoľne. V scenári to nebolo,” uviedla slovenská herečka s tým, že po nakrúcaní sa už príliš nevídali.

Na prvej slovenskej divadelnej scéne účinkovala vo vyše stovke inscenácií ako napríklad v Solovičovom Meridiáne, v kultovom muzikáli Na skle maľované, v Jílekovej inscenácii O Šípkovej Ruženke, v Goldoniho Hre o letnom byte, vo Feldekovej Skúške a v inscenácii amerického autora Tennesseeho Williamsa Zostupujúci Orfeus excelovala ako ošetrovateľka Porterová.

Desiatky postáv stvárnila Zuzana Cigánová aj na filmovom plátne. Diváci si môžu herečku pamätať napríklad zo snímok Slávnosť v botanickej záhrade (1969), Prípad krásnej nerestnice (1973), Sázka na třináctku (1978), Tím pádem (1979), Putování Jana Amose (1983) alebo Portrét Doriana Graya (1988).

Hlasovým prejavom zaujala v legendárnom rozhlasovom seriáli Čo nového, Bielikovci zo 70. rokov minulého storočia a na jej hlas určite nezabudnú ani fanúšikovia kultového maďarského animovaného seriálu Miazgovci, v ktorom nadabovala postavu Kristíny.

Zuzana Cigánová však rezonuje v poslednom období v povedomí verejnosti najmä ako spisovateľka, čitateľmi i kritikou kladne prijímaných diel. Debutovala cestopisom Kúsok cesty okolo sveta (1991), po ktorom nasledovali prózy Dopadne to dosť dobre, pes bude rád (1995) a K+K alebo naša etuda (2004). Kniha Šampanské, káva, pivo (2007) jej priniesla prvú účasť vo finále literárnej ceny Anasoft litera v roku 2008. Medzi desať najlepších kníh tejto prestížnej ceny sa dostala aj jej novela Špaky v tŕní (2012) a kniha Aksál (2016).

V roku 2021 jej vyšli knihy Dosť dobrý dom a Jedným vrzom. Adaptácia jej knihy Dopadne to dosť dobre, pes bude rád sa dostala aj na scénu SND. Premiéru mala v decembri 2014 v réžii Ľubomíra Pauloviča pod názvom Pes bude rád. "Ja píšem len vtedy, keď sa mi chce a len to, čo sa mi chce. Nemám v tomto smere žiadne vzdelanie, píšem to jednoducho tak, ako sa mi to žiada," hovorí etablovaná spisovateľka Zuzana Cigánová.