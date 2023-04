Smutný názor známeho herca na Slovensko: Krajina plná nenávisti!

Juraj Ďurdiak sa narodil 27. apríla 1959. V rámci svojej kariéry kráčal v šľapajach svojej staršej sestry Judity, ktorá bola tiež herečkou. Bohužiaľ, zahynula ako 43-ročná. Juraj sa okrem herectva venoval aj opernému spevu.

Juraj Ďurdiak hral v mnohých filmoch, napríklad Princ a Večernice, Smrť šitá na mieru, Tiene v raji, Čarovné kresadlo, Román pro ženy, Únos. Zahral si v seriáloch ako Bakalári, Dynastie Nováků, Panelák, Pod povrchom, Búrlivé víno, Kolonáda, Hotel, Nový Život, Nemocnica. Účinkoval tiež v jojkárskej minisérii Iveta, kde stvárnil majiteľa bordelu.

V roku 1995 účinkoval v klasickej operete Paganini. V roku 1997 bol autorom námetu a režisérom scénickej kompozície Nostra vita, ktorú uviedla v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie Komorná opera Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.

V Divadle Nová scéna účinkoval v muzikáloch Klietka bláznov, Vlasy, Donaha!, v komédii Blbec na večeru a v ďalších tituloch.

V rokoch 2003 až 2006 bol umeleckým šéfom Divadla Nová scéna a manažérom bratislavského Štúdia L+S. Neskôr bol generálnym riaditeľom Divadla Nová scéna. Pôsobí ako vyučujúci na bratislavskom konzervatóriu.

Krátko po streľbe na Zámockej ulici, pri ktorej prišli o život dvaja homosexuálne orientovaní mladí muži, sa k tejto tragédii vyjadril pre týždenník Šarm. Herec šokujúco tvrdil, že ho to príliš nezaskočilo. „Až tak veľmi ma to neprekvapuje, pretože toto je krajina plná nenávisti. A značnou mierou k tomu prispievajú politici, ktorí ju rozsievajú a žne to obyčajný človek. Je strašné, že sa nehanbia za názory, ktoré patria do 18. storočia. Slovensko je krásna krajina, je fajn sa tu narodiť, možno aj zomrieť, ale čo s tým časom medzi tým? Žije sa tu ťažko, môže si hovoriť, kto chce, čo chce,” vyhlásil otvorene Ďurdiak.