Trápenie českej herečky: Bežala o život a... Natrhla si svaly v oboch nohách!

PRAHA - Uff, to muselo bolieť! Herecká profesia si často vyžaduje výkony na hranici možností. Presvedčila sa o tom už na začiatku kariéry aj dnešná jubilantka Taťjana Medvecká.

Taťjana Medvecká sa narodila 10. novembra 1953, jej matka pochádzala zo západného Slovenska. Už ako dieťa sa venovala tancu a recitovaniu. Neskôr sa rozhodla študovať herectvo.

Na DAMU bola prijatá už z druhého ročníka gymnázia a vysokú školu ukončila v roku 1975.

Už počas štúdia hosťovala v Národnom divadle v Prahe a neskôr sa stala jeho stálou členkou. Hosťovala aj na iných divadelných scénach.

Pred kamerami debutovala v snímke Osvobození Prahy. Hrala väzenkyňu, ktorá uteká z transportu v Terezíne. Režisér Otakar Vávra jej povedal, že musí bežať ako o život. A tak bežala... „Lenže som si neuvedomila, že by som si mala šetriť sily, lebo pri filme sa kvôli kamerám aj zvuku dlho skúša. večer som bola úplne hotová,” prezradila kedysi herečka.

Bohužiaľ, natočený materiál sa zničil a scéna sa musela zase opakovať. „Doplazila som sa na pľac, kde mi dokonca pán režisér chcel zariadiť obstrek, pretože som kvôli pretrvávajúcej svalovej únave nemohla takmer zísť dole zo schodov. Začali sme točiť, lenže človek mieni a Pán Boh mení. Vyštartovala som a zrazu mnou prešiel pocit, akoby sa mi do oboch stehien zatli sekerky, a šla som k zemi,” opísala náročné nakrúcanie. V nemocnici sa následne dozvedela, že má natrhnuté oba stehenné svaly.

Medvecká si zahrala aj vo filmoch ako Marečku, podejte mi pero, Panna a netvor, Zámek v Čechách, Bathory, Hoříci keř, Fair Play, Úkryt v ZOO, Deti Nagana. Objavila sa v seriáloch Zlá krev, Cirkus Humberto, Co teď a co potom?, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, Policie Modrava, První republika, Až po uši, MOST!, či Dvojka na zabití.

