Herec zo seriálu Derrick: Radšej by som sa narodil ako žena!

HAMBURG - Poznajú ho diváci seriálu Derrick aj Komisár Rex. No ako 70-ročný zrazu nemecký herec Mathieu Carriére otvorene prehovoril o tom, že sa mal radšej narodiť ako žena.

Mathieu Carriére sa narodil 2. augusta 1950. Už ako 14-ročný natočil svoj prvý film a jeho kariéra potom plynulo pokračovala ďalej. Zahral si s Romy Schneider, Brigitte Bardot či Claudiou Cardinale.

Carriére si doteraz zahral vo viac ako stovke filmov a nevyhýbal sa ani seriálom. V Derrickovi si vo viacerých častiach zahral epizódne postavy, objavil sa aj v Komisárovi Rexovi či Kobre 11.

Galéria fotiek (3) Horst Tappert a Mathiue Carriere

Zdroj: More Entertainment

Ako 70-ročný sa pred dvomi rokmi rozhodol zverejniť svoje tajomstvo. „Už dlho sa vnútri cítim ako žena. A tiež mi to príde príjemné navonok. Najradšej by som sa narodil ako žena,” povedal v rozhovore pre Bild, ktorý dopĺňali jeho fotografie v ženskom oblečení a s mejkapom. „Je to jednoducho dobrý pocit nosiť pekné oblečenie a mať dlhé vlasy. Baví ma meniť pohlavia,” vyhlásil Carriére.

Herec je otcom dvoch dcér, jedna z nich je známa ako modelka. „Je mi jedno, akého pohlavia sú teraz moji rodičia. Hlavne, že sú šťastní,” povedala Elena.

Zdá sa však, že pre svoju prácu Mathieu stále zostáva pri svojom pôvodnom mužskom pohlaví. V apríli bola totiž ohlásená jeho účasť v telenovele Rote Rosen, kde hrá mužskú rolu.