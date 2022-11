Dcéra (19) Semira z Kobry 11 šokuje: Pred spolužiakmi TAJILA, kto je jej otcom… TOTO je dôvod!

Hoci najväčším lákadlom českého Juniorfestu bol Erdoğan Atalay, predstaviteľ Semira Gerkhana zo seriálu Kobra 11, skutočnou hviezdou podujatia bola jeho dcéra Amira Pauletta Pollmann. Práve ona totiž prišla na festival predstaviť nový film pre deti s názvom Bibi und Tina. No aj tak mnohých zaujímalo najmä to, aké je to byť dcérou seriálového policajta.

No a tu mladá herečka prekvapila svojou odpoveďou. Pre český portál eXtra.cz totiž prezradila, že dlhé roky pred svojím okolím tajila, kto je jej otcom. „No, chodila som na súkromnú školu a nikto z detí nevedel, že je môj otec herec z Kobry 11. A ja som o tom nehovorila. Ani ho nikdy pred školou nevideli, pretože tato veľa pracoval a nemal čas ma vyzdvihovať,“ prekvapila Amira.

Naopak priateľ 19-ročnej herečky sa touto informáciou rád všade chváli. „Práve on je práve ten, kto sa najviac chváli, že chodí s dcérou Erdoğana Atalaya. Aj ke'd sa ho snažím vždy umlčať,“ prezradila so smiechom Amira, ktorá si v minulosti zahrala po boku svojho otca aj v slávnom seriáli Kobra 11.