Slávny herec bol blízko smrti: Po vážnej nehode upadol do kómy!

Chiwetel sa narodil v Londýne nigérijským rodičom. Jeho otec bol doktor a matka farmaceutka. Nikto by si vtedy nepomyslel, že z tohto mladíka sa jedného dňa stane uznávaný herec.

Jeho kariéra začala v roku 1996 filmom Deadly Voyage. Urobil v ňom dobrý dojem, vďaka čomu získal úlohy vo filmoch, ale aj v divadlách. Postupne sa objavoval v známejších snímkach, ako napríklad Serenity, Špina Londýna alebo Láska nebeská.

Zlomový moment jeho kariéry prišiel, keď prijal ponuku zahrať si vo filme 12 rokov otrokom. Vo filme stvárnil hlavnú úlohu a za svoj výkon si vyslúžil cenu BAFTA a nominácie na Oscara a Zlatý glóbus.

VIDEO: Trailer k filmu 12 rokov otrokom.

Rodinná tragédia

V roku 1988, keď mal Chiwetel len 11 rokov, bol so svojou rodinou v Nigérii, kde sa zúčastnili svadby. Po tom, ako sa celá slávnosť skončila, išli on a jeho otec autom do najväčšieho mesta v krajine, do Lagosu. Tam už ale nedorazili. Čelne sa totiž zrazili s nákladným autom. Herec upadol do kómy a bol vo vážnom stave. Túto haváriu mu budú navždy pripomínať jazvy, ktoré má na svojom čele. Jeho otec nehodu neprežil.

„Smútok je niečo, čo si so sebou beriete navždy. Každý však iným spôsobom. Keď stratíte rodiča veľmi mladý, má to hlboký dopad na zvyšok vášho života. Príliš skoro si uvedomíte hodnotu niektorých vecí a vzácnosť samotného života," povedal herec v rozhovore pre magazín GQ.

„Neuróza môže byť veľmi paralyzujúca. Menšie obavy, ktoré si zoberieme počas našej cesty, môžu prerásť do zmien osobnosti a definovať spôsob, akým pristupujeme k životu. Ale tieto obavy sú len ilúziou, ktorú si sami vytvárame. Mal som šťastie, že som niektoré z týchto obáv porazil. Keď sa vám to podarí, môžete samého seba spoznať oveľa hlbším spôsobom," doplnil k tomu umelec.