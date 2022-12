Legendárny herec sa ženil s kráľovnou z Arabely v piatok TRINÁSTEHO: Manželstvo horko oľutovala!

Vlastimil Brodský sa narodil 15. decembra 1920. V jeho rodine bolo viacero ochotníckych hercov, jeho ale najprv lákal tanec.

Nakoniec sa však vybral na hereckú školu. Po druhej svetovej vojne patril k zakladateľom úspešnej pražskej scény Divadlo satiry. Od roku 1948 bol členom Divadla na Vinohradoch (hosťoval aj na scéne Národného divadla v Prahe), odkiaľ odišiel 1. januára 1984 do penzie, hoci vystupoval až do roku 1990.

Zahral si vo vyše 150 filmoch, k jeho najznámejším môžeme zaradiť Kam čert nemůže (1959), Pani Bovaryová (1960), Až přijde kocour (1963), Ženu ani květinou neuhodíš (1966), Ostře sledované vlaky (1966), Všichni dobří rodáci (1968), Farářův konec (1968), Skřivánci na niti (1969), Noc na Karlštejně (1973). Televízni diváci ho poznajú najmä zo seriálov Pan Tau (1969), F.L. Věk (1970) a Arabela (1979).

Svetovú popularitu mu zaistila hlavná úloha Žida Jakoba Heyma v nemeckom filme Jakob der Lügner (Jakub klamár) v roku 1975, za ktorú získal Strieborného medveďa na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale v nemeckom Berlíne.

Galéria fotiek (4) Vlastimil Brodský

Zdroj: Deutsche Film

Svoju filmovú kariéru ukončil dôstojne veľkou postavou vrtkého dôchodcu Františka Hána v smutnej komédii Babí léto (2001), za ktorú získal Českého leva (2001) za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.

V mnohých snímkach účinkoval Brodský s Janou Brejchovou, ktorá bola jeho manželkou a majú spolu dcéru Terezu Brodskú, tiež známu herečku. „Bróďa nestrácal čas. Pozval na do divadla na Válku s mloky, na najlepšie predstavenie, o ktorom vedel, že je v ňom výborný. Len čo som ho uvidela na scéne, bola som na lopatkách. Ja som sa vtedy snáď ani nezamilovala toľko do chlapa ako do herca.” uviedla herečka v knihe Moje máma Jana Brejchová, ktorú nedávno vydala práve Tereza.

Pôvodne sa jej rodičia vraj ani nechceli brať, nakoniec tak urobili v piatok trinásteho. „A samozrejme som to neskôr ľutovala, rovnako ako v predchádzajúcich manželstvách. Prežili sme spolu ale veľmi pekný čas,” vyhlásila Brejchová.

Galéria fotiek (4) Jana Brejchová a Vlastimil Brodský

Zdroj: ČT

Keď už bolo ich manželstvo naštrbené, Brodský to síce uznal, rozvádzať sa ale nechcel. „Chcel tichú dohodu, že spolu zostaneme a každý si bude žiť svoj život. Aby sme pre verejnosť zostali formálne manželmi. Bolo to moje najväčšie sklamanie, myslela som, že má svoju noblesu, ale táto pokrytecká hra ma zasiahla. Odmietla som na ňu pristúpiť,” prezradila herečka.

Vlastimil Brodský zomrel 20. apríla 2002, svoj život ukončil dobrovoľne na svojej chalupe. Celý život trpel depresiami a vo veku 81 rokov sa zastrelil. „Nikto to netušil, nečakal. Otec mal odjakživa čierny humor, jeho náznaky preto nikto nebral vážne. Povedal napríklad, že sa posadí k radiátoru, aby si zvykol na teplo kremačnej pece,” povedala v roku 2019 Tereza Brodská pre Novinky.cz.