Cibulková takmer na nespoznanie: Dominika, toto si dobre rozmysli!

BRATISLAVA - Dominika Cibulková sa v novembri 2019 rozlúčila s tenisovou kariérou. Aktuálne divákom predviedla svoje tanečné schopnosti v markizáckej šou Let’s Dance, kde podstúpila aj istú zmenu imidžu. Podľa niektorých fanúšikov by sa nad ňou mala vážne zamyslieť.

Dominika Cibulková sa narodila 6. mája 1989. Od detstva sa začala venovať tenisu, ako 9-ročná už figurovala v piešťanskom tenisovom klube.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram/archív KC

Ako juniorka patrila medzi svetovú špičku. Koncom mája 2005 figurovala na treťom mieste v juniorskom rebríčku ITF.

Počas kariéry vyhrala niekoľko turnajov WTA. V roku 2014 sa prepracovala až do finále Australian Open a v roku 2016 sa stala víťazkou WTA Finals v Singapure, na ktorom sa stretlo osem najlepších hráčok rebríčka WTA. Dominika sa najvyššie umiestnila na 4. priečke. Žiadna slovenská tenistka nikdy pred ňou ani po nej nebola vyššie vo svetovom renkingu vo dvojhre.

K tomu treba zarátať aj úspešné reprezentovanie Slovenska v tímových súťažiach - víťazstvo v Hopmanovom pohári 2009 po boku Dominika Hrbatého, či množstvo víťazných zápasov v Pohári federácie. V roku 2019 ho ukončila so skvelou bilanciou 22-11 vo dvojhre. V roku 2013 bola aktérkou semifinálového súboja v Moskve, v ktorom Slovenky tesne nepostúpili do finále po prehre s Ruskami 2:3.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

V novembri 2019 odprezentovala Dominika knihu Tenis je môj život a na besede rovno oznámila koniec svojej športovej kariéry. "Áno, je to koniec mojej kariéry. Roland Garros bol môj posledný turnaj a postupne som začala rozmýšľať nad tým, ako kariéru uzavriem. Myslím si, že dnes je na to perfektný deň. Aj v knihe sa píše o tom, aké to bolo ťažké rozhodnutie. Teším sa na svoj nový život. Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému môjmu tímu aj všetkým, ktorí mi fandili a pomáhali," povedala vtedy.

V júni 2020 porodila manželovi Michalovi syna Jakuba.

Aktuálne sa divákom predviedla v tanečnej súťaži Let’s Dance. Už pred štartom prezradila, že jej tanečné skúsenosti sú nulové. A po prvých tréningoch priznala, že nečakala, že to bude až také náročné. Nakoniec sa udržala do ôsmeho kola.

V rámci šou sa ukázala nielen v rôznych kostýmoch, ale podstúpila ja pomerne výraznú zmenu imidžu. V jednom z kôl vyšla na parket v tmavej parochni s pomerne krátkym zostrihom. A mnohí fanúšikovia boli nadšení. Na sociálnej sieti Instagram sa objavili takéto komentáre:

„Pokojne môžete byť brunetou, dáva vám to výnimočný vzhľad.”

„Veľmi ti pristane hnedá farba, aj keď si zvyknutá na svoju blond. Podľa mňa máš nad čím špekulovať.”

„Viac sa mi páčiš v tomto hnedom looku. Nádherná.”

„Domi, vieš čo? Aj ti to sekne.”

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza