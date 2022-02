Bronzový sen je realitou: Nespútanú radosť priniesol aj medzi našich politikov, Čaputová rozsvietila palác!

Galéria fotiek (33) Politici sa tešia z výhry nad Švédskom.

BRATISLAVA/PEKING - Neuveriteľné, úžasné, nádherné. Človeku hádam po dnešnom dni ani nenapadne viac prívlastkov po tom, ako si slovenskí hokejisti z Olympijských hier v Pekingu odnesú hokejovú bronzovú medailu. Radosť je nekonečná a stále silnejšia o to viac, že sme zápas zvládli na jednotku, keď sme Švédov doslova vygumovali. Našim bronzovým chlapcom do Pekingu blahoželajú na diaľku aj naši politickí predstavitelia, ktorí sa dokonca navliekli do dresov!