Slávny spevák s divnými očami: Bitka kvôli dievčaťu a... Navždy ho to zmenilo!

David Bowie sa narodil 8. januára 1947. Od malička v rodine podporovali jeho záujem o hudbu a tanec. Spieval v školskom zbore a už ako 9-ročný zaujal učiteľov svojím inovatívnym prístupom k tancu.

Ako 15-ročný utrpel v škole pomerne vážne zranenie. Spolužiak George Underwood, ktorému sa páčilo rovnaké dievča, ho udrel do oka. „Nebola to veľmi silná rana, ale očividne ma trafila v zlom uhle,” povedal Bowie po rokoch v rozhovore pre svoju biografiu. Georgov necht poškriabal Davidovo oko a tým spôsobil, že jeho ľavá šošovka zostala rozšírená, preto jeho oko potom pôsobilo ako čierne. Zaujímavé je, že títo dvaja boli napokon kamaráti a dlhoroční spolupracovníci.

V roku 1962 zároveň Bowie sformoval aj svoju prvú kapelu. Preslávil sa ale až v roku 1969 skladbou Space Oddity a neskôr svojím alter egom pomenovaným Ziggy Stardust. Nakoniec sa vďaka svojmu novátorstvu stal jedným z najvýznamnejších hudobníkov v dejinách.

Na svoje 69. narodeniny v roku 2016 vydal už v poradí 25. album. Medzi jeho najznámejšie skladby okrem Space Oddity patria Changes, Life On Mars?, Fame, Heroes, Ashes To Ashes, Under Pressure (so skupinou Queen), Let's Dance, China Girl alebo Dancing In The Street (s Mickom Jaggerom). Vo svojom živote získal dve ceny Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo, ďalej tiež tri BRIT Awards, pričom jednu dostal za prínos britskej hudbe.

Zdroj: SITA

V roku 2004 absolvoval spevák operáciu srdca a naposledy koncertoval v roku 2006. Potom žil skôr v ústraní. Zomrel 10. januára 2016, len dva dni po svojich narodeninách. „David Bowie po 18 mesiacoch statočného boja s rakovinou zomrel pokojne, obklopený svojou rodinou. Aj keď mnohí z vás budú z tejto správy zarmútení, žiadame vás, aby ste rešpektovali súkromie rodiny v čase jej smútku,” uviedli v tom čase spevákovi blízki.

Zdroj: SITA