Ledecký tajil smrť brata: Prehovoril po 19 rokoch... Predávkoval sa!

Jan Ledecký, známy ako Janek Ledecký, sa narodil 27. júla 1962 v Prahe, vyrástol na Žižkove. Po maturite na gymnáziu vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej.

Od malička mal blízko k hudbe. Prvé pesničky na gitare ho naučila hrať mama. Na Ľudovej škole umenia sa učil hru na klasickú gitaru. V pätnástich rokoch však presedlal na pop, naučil sa skladby Beatles, Rolling Stones či Boba Dylana, s ktorými začal zbierať prvé ovocie.

Od roku 1982 bol Janek Ledecký členom skupiny Žentour, jej členom bol v rokoch 1985 až 1987 aj David Koller, neskôr člen skupiny Lucie. V roku 1987 vydali svoj prvý album s názvom Žentour 001. Album Žentour 003 s hitmi Utajený světadíl, Promilujem celou noc a Všechno bude fajn, ktorý vyšiel v roku 1990, sa stal najpredávanejším na trhu. V roku 1991 vyšiel album Žentour 005 s legendárnym hitom Proklínám.

V roku 1992 sa vybral Janek Ledecký na sólovú dráhu, skupina Žentour skončila svoju činnosť. Na sólovej dráhe sa venuje tak piesňovej, ako aj muzikálovej tvorbe. Už v roku 1992 vydal prvý sólový album Na ptáky jsme krátký. Rok nato prichádza ďalší Právě teď s hitmi Pěkná, pěkná, pěkná a Sliby se maj plnit o Vánocích. Z roku 1997 je album Mít kliku so známou skladbou Laj, laj. Ďalšími boli albumy Na křídlech Pegasů (1997), v máji 2001 vyšiel album Na chvíli měj mě rád, v októbri 2005 Ikaros. Po deväťročnom odstupe vydal v októbri 2014 album Všichni dobří andělé, z októbra 2015 je štúdiovka Na konci duhy a v závere roka 2018 vydal koncertný album Unplugged.

Nemenej úspešná je Ledeckého muzikálová tvorba. Rok 1998 strávil písaním a komponovaním muzikálu Hamlet, ktorý mal premiéru 1. novembra 1999 v novom pražskom Divadle Kalich. Jeho slovenská premiéra sa konala 23. februára 2001 v Bratislave. V apríli 2004 uviedlo muzikál Abington Theatre v New Yorku, v októbri 2007 si ho mohli pozrieť v kórejskom Soule a vo februári 2012 v Tokiu.

Povzbudený úspechom Hamleta, ktorý mal len na bratislavskej Novej scéne 150 repríz, zložil Ledecký ďalší muzikál Galileo. Ten mal premiéru rovnako v Divadle Kalich 15. februára 2003 a 17. marca 2005 ho prvýkrát uviedli aj v Bratislave. V Divadle Broadway mal 30. novembra 2011 premiéru vianočný muzikál Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích.

Bratislavská Nová scéna uviedla 16. septembra 2016 premiéru Ledeckého muzikálu Iago, v ktorom si hlavnú postavu intrigána Iaga zahral autor samotný. Derniéru na Novej scéne mal tento muzikál 10. júna 2022. Muzikál Iago uviedli aj v kórejskom Soule.

V rokoch 2016 až 2019 bol Ledecký porotcom súťaže Tvoje tvář má známý hlas. Hudbe sa venuje aj jeho syn Jonáš, ktorý je výtvarníkom, od roku 2017 hrá v kapele Jonas & the Whale. V máji 2021 vyšla Ledeckému kniha Verše potrhlé, ktorú ilustroval práve jeho syn.

Dcéra Ester Ledecká, trojnásobná olympijská víťazka, je úspešná česká reprezentantka snowbordistka a alpská lyžiarka. Dve zlaté medaily v snowbordingu a v zjazdovom lyžovaní získala na zimnej olympiáde v kórejskom Pchjongčchangu v roku 2018, tretie olympijské zlato pridala v snowbordingu vo februári 2022 v Pekingu.

Práve krátko po narodení syna ale Janek utrpel životnú stratu. Prišiel o mladšieho brata Davida, ktorý sa tiež venoval hudbe. Dal sa dokopy s partiou narkomanov a ako 23-ročný sa predávkoval drogami. V roku 2007 priniesol túto informáciu denník Šíp. „Bol to skvelý chlapec. Mala som ho veľmi rada. Bol to ľudský anjel, bohužiaľ, nerozumný,” povedala vtedy herečka Mahulena Bočanová.

Samotný Ledecký o tejto tragédii prehovoril až pri oslave svojej päťdesiatky. „V hudbe, čo si budeme klamať, mal k tej konzumácii úplne najbližšie. Ani nebudem tvrdiť, že v tejto brandži nestretávam ľudí, čo s drogami nejakým spôsobom experimentovali. Poznám ich pár, čo z toho, ako aj môj brat, nevykorčuľovali,” priznal vtedy pre Markízu. „Keď sa to stalo, bola to hrôza. Niečo úplne nečakané. A neuveriteľne nás to všetkých ranilo,” dodal.

„Môj syn mal vtedy asi mesiac. Bolo to peklo...“ citoval ho neskôr týždenník Šarm. Jeho syn Jonáš sa narodil v roku 1993 a Janek o smrti brata prehovoril až v roku 2012, teda po dlhých 19 rokoch.

