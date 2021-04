Toto je vážne on? Slávneho českého komika bez fúzov nespoznáte!

Vlasta Burian

Zdroj: Meissnerfilm

PRAHA - Označujú ho za kráľa komikov a nie je zabudnutý, i keď dnes je to už 130 rokov, čo sa Vlasta Burian narodil. Jeho typickým poznávacím znamením boli fúzy, no kariéru začínal ešte bez nich. Ani nebudete veriť, že je to naozaj on...