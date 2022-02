Krásna česká herečka podľahla alkoholu: Šokujúce slová!

Jana Šulcová sa narodila 12. februára 1947. K herectvu ju to ťahalo už odmalička a po gymnáziu išla študovať na DAMU. Už počas štúdia získala skúsenosti ako z divadla, tak aj spred kamier, či už televíznych alebo filmových.

V televízii debutovala v rozprávke Kresadlo a postupne išla z roly do roly. Diváci ju poznajú zo snímok ako Mata Hari, Dlhá biela niť, Kráska a zviera, Panenka, S tebou mě baví svět, Súkromné životy, Fešák Hubert, Občiansky preukaz, Kobry a užovky. Objavila sa aj v seriáloch Bol raz jeden dom, My všichni školou povinní, Cirkus Humberto, Náhrdelník, Horákovci, Cukráreň, Trpaslík a iných.

Šulcová bola vydatá za kolegu Oldřicha Víznera, s ktorým má dve dcéry. Lenže po takmer 20 rokoch manželstva sa zamiloval do inej. „Všetko klapalo. My sme boli 20 rokov s Oldom najšťastnejší ľudia na svete. Mali sme sa strašne radi a nemala som pocit, že by ten vzťah rokmi ochaboval,” vyznala sa herečka v programe 13. komnata.

Túto zradu mužovi svojho života nevedela odpustiť. A upadla do depresie. „Vtedy zaklopal na dvere diabol, ktorý sa volá alkohol. Nemohla som spať, každých 20 minút som sa budila. V nedeľu o štvrtej ráno som šla nakupovať do samoobsluhy. Nemala som vôbec pojem o čase,” prezradila Šulcová. A pokračovala šokujúcimi slovami: „Zaplať pánboh mi nikto nedal heroín. Ja by som si ho vzala! A to by bola konečná.” Našťastie sa jej podarilo boj nad alkoholom vyhrať a neskôr sa uzmierila aj s exmanželom.

