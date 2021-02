Slávny rakúsky spevák: Jediný prežil a potom... Tragická nehoda!

Johann Hölzel, tak znie jeho civilné meno, sa narodil vo Viedni 19. februára 1957. Narodil sa ako jedno z trojčiat, ale ako jediný z detí prežil. Už od mlada sa prejavil ako hudobný talent. Nemal ešte päť rokov, keď dostal klavír.

Chodil do súkromnej školy, od roku 1967 navštevoval gymnázium, štúdium však nedokončil. Naučil sa aj hru na basgitare, jeho prvou skupinou bola Umspannwerk. V roku 1977 žil krátko v Západnom Berlíne. Tam si aj našiel umelecké meno podľa mena nemeckého skokana na lyžiach Falka Weissfloga.

Po návrate bol basgitaristom v punkovej skupine Drehdiwaberl. V roku 1980 nahral skladbu Ganz Wien, ktorá sa dostala v anglickej verzii ako That Scene do rakúskej singlovej hitparády. Prvý veľký úspech prichádza v závere roka 1981 so skladbou Der Kommissar. Dostala sa na prvé miesto v Rakúsku, úspech mala v Európe, v Kanade, v americkej hitparáde získala 72. miesto. Skladba vyšla v roku 1982 aj na debutovom albume Einzelhaft.

Dva roky nato vychádza druhý album Junge Roemer. V septembri 1985 vychádza najúspešnejší album Falco 3. Obsahoval tri veľké hity - Rock Me Amadeus, Vienna Calling a Jeanny. Skladba Rock Me Amadeus sa v marci 1986 dostala na prvé miesto amerického rebríčka. Bola to prvá nemecká pieseň, ktorá sa dostala v Amerike na prvú pozíciu. Po Falcovi sa to dodnes nepodarilo žiadnemu nemecky spievajúcemu interpretovi.

Po týchto úspechoch prišlo obdobie čiastočnej stagnácie, plánované koncertné turné po Európe bolo zrušené pre nezáujem, na jar 1989 sa rozišiel s partnerkou Isabellou, rozvod prišiel iba desať mesiacov po svadbe. Čiastočný comeback sa mu podaril s albumom Nachtflug v roku 1992.



Falco zomrel tragicky 6. februára 1998 vo veku 40 rokov počas dovolenky v Dominikánskej republike pri dopravnej nehode, keď sa jeho terénny džíp pri meste Puerto Plata zrazil s autobusom. Pochovaný je na Centrálnom cintoríne vo Viedni.