Amputácia nohy na dvakrát: Korpulentná žena predsedu zo Slunce, seno... Bojovala s cukrovkou!

PRAHA - Jej poznávacím znamením bola oblá postava a kamarátila sa aj s Helenou Růžičkovou, s ktorou si spolu zahrali v trilógii Slunce, seno... Lenže zrejme práve obezita mohla za to, že Jiřina Jelenská bojovala s cukrovkou. Pred smrťou jej dvakrát odrezávali nohu.

Jiřina Růžena Vašků pochádzala z umeleckej rodiny a narodila sa 21. decmemra 1942 v meste Horné Jelení, kde jej rodina práve hrala predstavenie. Spolužiak z gymnázia jej neskôr vytvoril pseudonym Jelenská práve podľa miesta jej narodenia.

Krátko po maturite získala prvý divadelný angažmán, najdlhšie pôsobila v Klicperovom divadle v Hradci Králové. Kariéru ukončila vo Východočeskom divadle Pardubice, kde pôsobila spolu s manželom, hercom Václavom Duškom.

Svoj komediálny talent uplatnila aj v rozhlase. Populárna bola vďaka programu Kabaretní vinárna na Kuksu, kde vystupovali herci ako Helena Růžičková, Stella Zázvorková či Jan Skopeček.

V televízii sa objavila vo filmoch ako Pozor, vizita!, Sněženky a machři, Krvavý román a v seriáloch ako Vlak dětství a naděje či Četnické humoresky. Zdeněk Troška ju obsadil do snímky Bota jménem Melichar aj do trilógie Slunce, seno..., kde stvárnila manželku predsedu družstva. Vo filmoch mala malé úlohy, ale podľa slov manžela ich vytvorila asi 140.

S manželom Václavom strávila niekoľko desaťročí. Nešlo však o prvý oficiálny zväzok v jej živote.spomínal pre Východočeské divadlo Pardubice Hašek na ich zoznámenie.

„Malo to len jeden háčik, bola vydatá. Ale manželstvo nefungovalo a ja som sa nenechal odradiť, aj keď ma od nej otec odhováral. No a dopadlo to tak, že sme boli spolu 40 rokov,” dodal herec.

Nakoniec o manželku prišiel, keď mala len 65 rokov. Za všetko mohla vážna choroba. „Mala cukrovku a od nej sa potom odvíjali ďalšie zdravotné problémy. Nakoniec to vyzeralo tak, že mesiac bola doma, mesiac v nemocnici,” prezradil vdovec.

Podľa slov kolegov musela kvôli cukrovke podstúpiť amputáciu časti nohy. A neskôr jej museli odrezať ďalší kus. Jiřina Jelenská zomrela doma v spánku 27. marca 2007.