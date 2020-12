Rozhádané české herecké sestry: Je mi jedno, že umrie... Konečne uzmierenie?!

Hana Brejchová sa narodila 12. decembra 1946. Jej rodičia mali celkovo 8 detí, jedným z nich je slávna česká herečka Jana Brejchová, ktorá je od Hany o 7 rokov staršia.

No aj mladšia zo sestier sa dostala k herectvu. Po prvý raz ju obsadil Miloš Forman, ktorý bol v tom čase Janiným manželom. Film Lásky jednej plavovlásky bol dokonca nominovaný na Oscara a Hana bola na festivale v Benátkach ocenená ako tretia najlepšia herečka.

Lenže medzi sestrami nastali nezhody. Hovorí sa o Janinej žiarlivosti na Hanin úspech a tiež jej blízky vzťah s Formanom. Hana odmietla, že by s ním niekedy niečo mala, no nevraživosť medzi nimi trvá už vyše 50 rokov.

Zdroj: FS Barrandov

Keď Jana v januári oslavovala 80. rokov, Hana sa vôbec nemala k tomu, že by jej šla do zariadenia pre dlhodobo chorých zagratulovať. „Uvedomujem si, že už sestru asi v živote neuvidím, že skôr Jana umrie, ale je mi to naozaj jedno. Má čo chcela. Ja ďalší ústretový krok už robiť nebudem,” povedala pre denník Aha! Raz sa totiž pokúsila ísť na návštevu, no staršia sestra ju vyhodila.

Nakoniec ale Hana názor zmenila. „Janinka, drž sa! Myslím na teba,” odkázala sestre, ktorej odumierajú mozgové bunky. Dokonca pre Blesk nevylúčila, že sa opäť pokúsi Janu navštíviť.