Po vyše 40 rokoch ju nespoznáte: Viete, koho hrala v Marečku, podejte mi pero?!

Taťjana Medvecká sa narodila 10. novembra 1953 a po rodičoch má slovenské korene. Túžila po kariére baletky, ale po neúspechu na skúškach sa rozhodla pre herectvo. Hneď po štúdiu nastúpila do Národného divadla v Prahe a pôsobí tam dodnes.

Josef Dvořák a Taťjana Medvecká v roku 1975 Zdroj: CT

Vo filmoch sa začala objavovať v 70. rokoch. V roku 1976 si na konto pripísala účinkovanie v obľúbenej komédii Marečku, podejte mi pero. Úloha to nebola veľká a mnohí by si asi ani nespomenuli, koho tam stvárnila. Taťjana si zahrala študentku, ktorá randila so svojím spolužiakom v podaní Jiřího Schmitzera. Ten hral syna Jiřího Sováka, čiže hlavnej postavy filmu. Dávali si rande na cintoríne a vymýšľali spolu mená pre svoje budúce deti.

Medvecká si zahrala v desiatkach filmov, účinkuje aj v seriáloch a v dabingu. Vo svojej kariére bola už viackrát ocenená, či už za herecký, alebo dabingový výkon.

Jej manželom je scenárista Jiří Dufek, s ktorým má dve dcéry.