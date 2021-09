Táto herečka z Brna je tiež naša: Jej mamu poznáte zo Susedov!

Svetlana Janotová sa narodila 21. septembra 1986 v Nitre ako Slováková. Jej rodičmi sú herci Marián Slovák a Eva Matejková. Jej bratmi sú futbalista Samuel Slovák a režisér a herec Stano Slovák.

Svetlana Janotová s rodičmi a manželom Zdroj: Facebook SJ

Svetlana herečkou byť nechcela. „Keď si z hereckej rodiny, všetci hovoria: Tak to budeš tiež herečka! A ja som hovorila: Nie, nie, nebudem, ja budem tanečnica!” povedala kedysi pre magazín Brno Business Style. Od piatich rokov sa venovala baletu, neskôr sa na umeleckej škole učila aj ďalšie žánre. Tancovala až do maturity.

Nakoniec nasledovala svojho brata, ktorý na JAMU vyštudoval muzikálové herectvo a činohernú réžiu. Ona sama sa dostala na VŠMU na tanec aj na muzikálové herectvo na JAMU a prekvapujúco si vybrala práve herectvo. A neľutuje.

Zdroj: Městské divadlo Brno

V treťom ročníku štúdia absolvovala konkurz do muzikálu Peklo, neskôr účinkovala v muzikáli Sněhurka a 7 trpaslíků, potom prišla úloha v činohre Tři sestry a spolu s ňou aj stála pracovná ponuka. V Městskom divadle Brno pôsobí Svetlana na od roku 2009.

V čase, keď hrala v muzikáli Flashdance, na stránkach divadla sa objavilo tvrdenie, že jej herecký aj spevácky výkon je na českej scéne neprekonateľný. Ako úplne prvá muzikálová herečka bola u našich susedov nominovaná na Cenu Alfréda Radoka (cena udeľovaná kritikmi). Bodovala aj v diváckych anketách týkajúcich sa divadla.

Zdroj: Městské divadlo Brno

V lete 2012 sa vydala za kolegu Lukáša Janotu, ktorý rovnako pôsobí na scéne brnianskeho divadla. A tak sú tam z rodiny rovno traja.

V niektorých predstaveniach si Svetlana dokonca zahrala zamilovaný párik s bratom Stanom. „Je to pre nás trochu srandovné, ale na druhej strane je to pekné, sú tam prirodzené emócie. Ale je potrebné, aby to malo isté medze. Keby som mala hrať nejaké väčšie milostné scény s mojím bratom, už by som sa necítila dobre,” priznala herečka.