Tajný vzťah z minulosti: Románik hereckých legiend!

Herečka Zdena Gruberová si našla manžela mimo divadelnej či filmovej oblasti. Namiesto do umelca sa zamilovala do inžiniera Ľudovíta. A ich manželstvo bolo zrejme dokonalé alebo prinajmenšom v ňom panoval dostatok lásky a vôle prekonávať problémy.

Spolu sa museli vyrovnať aj so smrťou jediného syna Tomáša, ktorý zomrel ako 27-ročný. Zamdlel, keď bol sám doma a nemal mu kto pomôcť. Umelkyňa už našla len jeho mŕtve telo...

Zdroj: RTVS

Prekonanie takejto veľkej rany osudu svedčí o tom, že manžela si vybrala dobre. Zvládli spolu naozaj všetko.

A pritom možno málo chýbalo k tomu, aby to bolo inak. Podľa zistení týždenníka Plus 7 dní totiž Gruberová v začiatkoch svojej kariéry prežila vášnivý vzťah s kolegom Ladislavom Chudíkom, s ktorým účinkovala v divadle i vo filmoch. Nakoniec sa ale cesty budúcich legiend v osobnej rovine rozišli.

Zdroj: snd

Zdena Gruberová sa narodila 24. novembra 1933 v Šenkviciach do hereckej rodiny. Otec hral v ľudovom divadle a často dcéru brával na divadelné predstavenia. Budúca herečka vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave. Jej umelecké začiatky sa spájajú s prednesom poézie. Krátko pôsobila (1953-1954) v Armádnom divadle v Martine a v roku 1954 bola členkou SND v Bratislave, kde pôsobila do roku 1999. Hosťovsky účinkovala aj na Novej scéne v Bratislave.



Do činohry SND nastúpila, keď mala dvadsaťjeden rokov. "Keďže k herectvu som sa dostala veľmi mladá, mala som možnosť zahrať si všetky tie veľké, slávne divadelné postavy," uviedla herečka v jednom z publikovaných rozhovorov.



V prvých rokoch hereckého pôsobenia ju obsadzovali do dievčenských postáv. Jej najobľúbenejšou rolou z tých čias zostala Júlia zo Shakespearovej hry Rómeo a Júlia.



V 60. rokoch minulého storočia herecky vytvárala vážne i komické charaktery meštiačok, kmotier a výrazné dedinské ženy v slovenskej a českej klasike.

Zdroj: Slovenská filmová tvorba Koliba Svoje charakterové javiskové herectvo preniesla aj do televíznych inscenácií a filmov. Hrala v snímkach Andreja Lettricha Drevená dedina a Paľa Bielika Kapitán Dabač (1959). Režisér Andrej Lettrich ju obsadil aj do filmu Smrť prichádza v daždi (1965), kde hrala po boku Ladislava Chudíka. Pôsobivý herecký výkon podala aj v ďalšej jeho dráme Červené víno (1972).



Často spolupracovala s hercami Karolom Machatom, a Štefanom Kvietikom. Ich herecké kreácie mohli diváci oceniť aj v televíznej dramatizácii poviedok zo svetovej humoristickej literatúry - Smrť starého mládenca, Príhoda, Tesný frak. "S Karolom sme hrali veľmi veľa, ale aj so Števkom Kvietikom. Žiaľ, nestretávame sa, roky tak rýchlo plynú, každý z nás má dosť svojich starostí," povedala herečka v roku 2003 pri oslave svojich 70 narodenín.

Zdroj: snd Bohatý hlasový register herečke napomohol stvárňovať vnútorne zložité postavy v súčasnom i klasickom repertoári, ako aj v rozprávkach pre deti.



Po herectve patrili medzi záľuby herečky literatúra i hudba - klasická opera a jazz. Za svoju umeleckú tvorbu získala Zdena Gruberová titul Zaslúžilá umelkyňa (1968), ocenenie Zlatý krokodíl (1982). Za celoživotné dielo v oblasti činohry v roku 1999 jej udelili Výročnú cenu Literárneho fondu v oblasti divadelnej tvorby. Na Festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok v Piešťanoch v roku 2002 ju porota odmenila Cenou mesta Piešťany za najlepší ženský výkon v kategórii klasická rozprávka.