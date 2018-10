Český herec a záletník: Na staré kolená facky kvôli žene

PRAHA - Herectvo mu bolo predurčené ako rodinná tradícia. No bez talentu by to nešlo. A ten Rudolf Hrušínský nesporne mal. Kto by však povedal, že bol aj veľký záletník? Dokonca sa mu kvôli takmer nevinnému, ale predsa len sexuálne podfarbenému gestu vo vysokom veku rozpadlo kamarátstvo s kolegom.

Po Rudofovi Hrušínskom zdedili herecký talent aj synovia Rudolf a Jan, známy je aj jeho vnuk Rudolf Hrušínský najmladší. No v tomto výpočte chýba ešte jeden Rudolf – ten najstarší.

Hrušínský bol totiž potomkom hereckého rodu a už zamlada cestoval s kočovnou spoločnosťou svojej babičky. „U nás platila akási nepísaná povinnosť pokračovať, prevziať zdedenú živnosť po rodičoch tak, ako oni pokračovali po dedkovi...“ uviedol herec v knihe Súkromný život Rudolfa Hrušínského. K divadlu priviedol aj ďalšieho významného českého herca – Josefa Kemra. Stali sa nerozlučnými kamarátmi.

Josef Kemr a Rudolf Hrušínský v roku 1939 Zdroj: ČS štátny film

Nakoniec ich tesne pred smrťou rozdelila žena. Hrušínský bol totiž veľký záletník. Svojej manželke dokonca pred svadbou úprimne priznal, že hoci chce život prežiť po jej boku, verný jej nebude. Jeho vzťah k ženám bol veľmi žoviálny a nikdy nemal ďaleko k flirtovaniu.

Až na to doplatil... Josef Kemr bol totiž v tejto oblasti jeho pravým opakom. Pôsobil skôr utiahnuto a ženy jeho spoločnosť nevyhľadávali. Po smrti prvej manželky sa takzvane na staré kolená zaľúbil do Mariky Skopalovej, ktorá bola tiež herečkou a zároveň divadelnou inšpicientkou. A Hrušínskému nikdy neodpustil, že ju raz v dobrom rozmare potľapkal po zadku.

Rudolf Hrušínský a Magda Vášáryová Zdroj: FS Barrandov

Podľa knihy herečky Jiřiny Švorcovej dokonca vtedy Kemr strelil Hrušínskému facku a odvtedy s ním neprehovoril. „My z okolia sme to brali ako takú žabomyšiu vojnu, ale Kemr to nemohol preniesť cez srdce a mal to Hrušínskému za zlé. Myslím, že to bolo zbytočné, ale pramenilo to z jeho uzavretej povahy a tiež z toho, že tú dámu mal veľmi rád, kým zo strany Hrušínského to bola len taká srandička,” povedal pre denník Aha režisér Karel Weinlich.

Kemr nakoniec so Skopalovou žil až do svojej smrti. Nevzali sa, len si neoficiálne vymenili prstienky. No Rudolfovi neodpustil, ani keď sa mu snažil niekoľkokrát ospravedlniť. Na staré kolená sa tak rozpadlo kamarátstvo, ktoré trvalo niekoľko desaťročí.