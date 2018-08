Slávna speváčka je krásna aj na staré kolená: A manželstvo jej môžete závidieť!

Gloria Estefan

Zdroj: SITA

MIAMI - Stále rovnako očarujúca! Speváčka Gloria Estefan dnes oslavuje 61. narodeniny, no je rovnako šarmantná a očarujúca ako v minulosti. Nestarnúci vzhľad však nie je to jediné, čím sa môže rodáčka z Kuby pochváliť. S mužom Emiliom sú totiž manželia už krásnych 40 rokov. A to sa veru v šoubiznise až tak často nevidí.