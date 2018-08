Odvážna matka kráľovnej Alžbety: Urodzeného princa odmietla... Dvakrát!

Alžbeta Angela Marguerite Bowes-Lyon sa narodila 4. augusta 1900 v urodzenej rodine. V roku 1921 ju o ruku požiadal princ Albert, syn vtedajšieho kráľa Juraja V. Ona ho však odmietla, pretože sa obávala, že „už nikdy nikdy nebudem môcť myslieť, rozprávať a konať, ako cítim, že by som chcela.”

Zdroj: TASR

Zrejme mnohé dievčatá by skočili po možnosti stať sa členkami kráľovskej rodiny, no Alžbeta taká nebola. Princ však vyhlásil, že žiadnu inú si nevezme, a tak mladé dievča navštívila aj jeho matka. Tá potom odchádzala tiež presvedčená, že jej syn môže byť šťastný len s touto ženou. No rozhodla sa nijako nezasahovať.

Dvojica sa potom stretla na svadbe Albertovej sestry a on sa rozhodol po nejakom čase svoju žiadosť zopakovať. Alžbeta však trvala na svojom a vytúžené áno mu nepovedala. Súhlasila až o rok neskôr. Hoci predtým sa vyžadovalo, aby sa princovia ženili len s členkami kráľovských rodín a ona bola „len” urodzeného pôvodu, ich svadba sa politicky vnímala ako krok k modernizácii.

Zdroj: TASR

Princ Albert bol mladším synom vládnuceho kráľa a po otcovej smrti sa na trón posadil jeho starší brat Edward. Ten sa však rozhodol vziať si za ženu rozvedenú Američanku, a tak svoj nárok stratil – ako kráľ bol totiž aj hlavou anglikánskej cirkvi a jej predstavitelia nechceli pripustiť, aby sa rozvedená Wallis Simpson stala kráľovnou.

A tak Bertie nastúpil na trón ako Juraj VI. a Alžbeta sa stala jeho kráľovnou aj doslova. Boli korunovaní za kráľa a kráľovnú Veľkej Británie, Írska a britských kolónií, cisára a cisárovnú Indie. Problémom bolo jeho zajakávanie, ktoré na radu svojej manželky a iných radcov vyriešil pomocou Lionela Logua, o čom bol aj film Kráľova reč s Colinom Firthom v hlavnej úlohe. Alžbetu stvárnila Helena Bonham Carter.

Kráľovná matka v roku 1985 so svojimi vnúčatami Zdroj: TASR

Kráľovná matka, kráľovná Alžbeta II. a rodina princa Charlesa v roku 1984 Zdroj: TASR

Alžbeta začala byť po smrti svojho manžela v roku 1952 titulovaná ako kráľovná matka, keďže na trón zasadla jej dcéra Alžbeta II. Tá vládne dodnes. Alžbeta I. zomrela v marci 2002 vo veku 101 rokov.