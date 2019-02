Ulovil najväčšiu šupu slovenského šoubiznisu: Tomuto hokejistovi závidí nejeden chlap

LOS ANGELES - Toto by nikomu ani nenapadlo! Keď sa prevalilo, že Marián Gáborík (36) zbalil Ivanu Surovcovú (31), bol to pre všetkých dokonalý šok. Mnohí sa vtedy pýtali, či vzťah úspešného hokejistu a krásnej tanečnice vydrží.

Ku športovcom neodmysliteľne patria krásne ženy. Keď sa však v roku 2011 dali dokopy Marián Gáborík a Ivana Surovcová, vyzeralo to až príliš dokonale. On úspešný hokejista a miláčik mnohých žien, ona v tom čase asi najväčšia šupa slovenského šoubiznisu...

No niekedy vyjde aj to, čo na prvý pohľad pôsobí príliš dokonale, než aby to bolo reálne. V júli 2017 sa totiž z Mariána a Ivany stali manželia a neváhajú svoju lásku ukazovať ani verejne.

Zdroj: Instagram

Marián Gáborík sa narodil 14. februára 1982. S hokejom začínal v Trenčíne ako 16-ročný v sezóne 1997/1998. Už od roku 2000 však začal hrať v zámorskej NHL. V sezóne 2013/2014 získal Staneyho pohár s mužstvom LA Kings. V Trenčíne financoval výstavbu štadióna, ktorý teraz nesie jeho meno.