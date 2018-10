Legendárna česká speváčka: 20 rokov v izolácii

Česká speváčka Marta Kubišová oslávuje 1. novembra 76. narodeniny. Narodila sa v Českých Budějoviciach 1. novembra 1942, otec bol lekár – kardiológ, matka po rokoch strávených v domácnosti predávala platne v pražskej predajni Supraphonu. V roku 1952 sa rodina presťahovala do Podebrad. Po maturite na gymnáziu sa Marta zamestnala v Podebradských sklárňach. Trikrát sa skúšala dostať na štúdium medicíny, ale neprijali ju.

V Podebradoch aj začala spievať s kúpeľným promenádnym orchestrom. V roku 1961 sa zúčastnila na súťaži Hľadáme nové talenty, kde postúpila do finále. Skúsila konkurz do pardubického Stop divadla. Vzali ju a jednu sezónu v divadle aj absolvovala. Rok nato získala angažmán v divadle Alfa v Plzni. Od septembra 1964 už bola v Prahe, v divadle Rokoko, kde nastúpila po odchádzajúcej Eve Pilarovej. Prvou premiérou, v ktorej účinkovala, bolo pásmo Chan & Son.

Marta Kubišová a Helena Vondráčková v roku 1968 Zdroj: TASR

V januári 1965 nahrala prvý hit, pieseň Loudá se půlměsíc. Prichádzajú prvé úspechy, medzi nimi aj strieborná Bratislavská lýra v roku 1966 spolu s Helenou Vondráčkovou za Oh, baby baby a víťazstvo v ankete Zlatý slávik 1966, zlatá Bratislavská lýra za pieseň Cesta v júni 1968. Úspech mala aj formácia Golden Kids. Vznikla 1. novembra 1968, tvorili ju Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Doma a najmä v zahraničí účinkovali do 3. februára 1970. Pár dní nato dostala Marta Kubišová od štátnych cenzorov zákaz vystupovania. Nepomohli ani priaznivé zahraničné ohlasy z ich koncertov v parížskej Olympii či na festivale Midem v Cannes. Posledný singel s piesňou Kde máš ten dům bol v Gramofónových závodoch Lodenice zošrotovaný.



Takmer 20 rokov prežila speváčka v izolácii. Po dlhej prestávke spievala prvýkrát 21. novembra 1989 z balkóna na Václavskom námestí v začiatku zamatovej revolúcie. V roku 1998 ju Česká akadémia populárnej hudby uviedla do Siene slávy. V novembri 2001 mal v divadle Ungelt premiéru muzikál Lloyda Webbera Líp se loučí v neděli, v ktorom hrala. V tomto divadle účinkovala aj v ďalších inscenáciách.

Marta Kubišová na zhromaždení VPN v novembri 1989 Zdroj: TASR

V roku 2005 vydala štúdiový album Vítej, lásko. V septembri 2008 vyšlo DVD s názvom Příběh a v máji 2010 trojkompilácia Vyznání z edície Zlatá kolekce. V októbri 2012 vydal Supraphon kompiláciu 6CD Marta Kubišová Zlatá šedesátá, ktorá ponúka viac než 120 piesní z rokov 1963 až 1970 a obsahuje aj doposiaľ nevydané skladby speváčky. V júli 2014 mal premiéru dokumentárny film Magický hlas rebelky, ktorý o jej životnej dráhe nakrútila režisérka Olga Sommerová. Pod týmto názvom vydal Supraphon aj soundtrack z filmu. V októbri 2016 vydala nový štúdiový album s názvom Soul. V septembri 2017 vyšiel v reedícii jej debutový album Songy a balady, premiérovo vydaný v roku 1969.



Dominantnou v jej speváckej dráhe je skladba Modlitba pro Martu od autorov Jindřicha Brabca a Petra Radu. Nahrala ju 23. augusta 1968, na varhany hral Milan Dvořák, na klavíri Angelo Michajlov a bicích nástrojoch spevák Karel Černoch. Pieseň je symbolom dvoch udalostí v ére Československa, obsadenia spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a novembrovej Nežnej revolúcie v roku 1989. Text piesne "Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášt, strach a svár, ty ať pominou," poznajú všetci pamätníci oboch udalostí. Naživo, bez hudobného sprievodu ju Kubišová spievala 21. novembra 1989 z balkóna na Václavskom námestí na začiatku zamatovej revolúcie.

Speváčku 29. októbra 2012 ocenili francúzskym Radom čestnej légie, ktorý dostala za postoj proti komunistickému režimu. S fanúšikmi sa rozlúčila v septembri a októbri 2017 na turné Marta naposled. V januári 2018 si prebrala ocenenie od prezidenta Andreja Kisku pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.