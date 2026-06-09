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SHELL CAFÉ: KEĎ SA KVALITNÁ KÁVA STANE SÚČASŤOU CESTY

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(Zdroj: shell)
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Shell

Dnes už zákazníci nehodnotia čerpaciu stanicu len podľa paliva alebo rýchlosti zastávky. Pri rozhodovaní zohrávajú čoraz väčšiu úlohu aj ďalšie faktory a jedným z nich je práve káva. Podľa prieskumu agentúry Perfect Crowd pre spoločnosť Shell z decembra 2025* je práve káva najčastejším dôvodom, prečo sa zákazníci zastavia na čerpacej stanici aj bez tankovania. Shell Café preto pristupuje ku káve podobne ako moderné kaviarne: dôraz kladie na kvalitu zŕn, správne praženie, konzistentnú prípravu, prácu s mliekom aj pravidelné školenie obsluhy čerpacích staníc vrátane baristických tréningov personálu v rámci vlastnej internej súťaže Shell Barista Cup.

Dve zmesi pre dva rozdielne zážitky

Základ konceptu tvoria dve samostatne navrhnuté kávové zmesi, pričom každá bola vytvorená pre odlišný typ nápoja a chuťového zážitku.

Shell Café Espresso blend kombinuje arabiku z Latinskej Ameriky s robustou z juhovýchodnej Ázie. Výsledkom je robustný, no dokonale vyvážený charakter kávy – bohatá plnosť s tónmi tmavej čokolády a sviežim zakončením. Podiel robusty pomáha zachovať intenzitu chuti aj po spojení s mliekom, čo je pri cappuccine alebo latte kľúčové.

SHELL CAFÉ: KEĎ SA
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: SHELL)

Druhá zmes Shell Café Lungo je postavená na 100 % arabike z Južnej Ameriky a svetlejšom pražení. Má hladký profil s plnosťou červeného a čierneho ovocia, nádychom škorice a doznením sladkého karamelu – tieto tóny vyniknú najmä v nápojoch lungo a americano.

SHELL CAFÉ: KEĎ SA
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: SHELL)

Na rozdiel od univerzálneho prístupu, kde jedna zmes slúži pre všetky typy nápojov, pracuje Shell Café s rozdielnymi chuťovými profilmi podľa typu nápoja. Espresso blend je vhodný najmä pre mliečne kávové nápoje, zatiaľ čo Lungo blend vynikne v čiernej káve aj v ľadových kávových variáciách, ktoré sú súčasťou sezónnej ponuky Shell Café.

SHELL CAFÉ: KEĎ SA
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: shell)

 

Shell Café Espresso

  • blend arabiky 80 % a robusty 20 %
  • tmavšie praženie
  • plnšie telo a nižšia kyslosť
  • tóny horkej čokolády a sladšie zakončenie
  • vhodné pre cappuccino, flat white či latte

 

Shell Café Lungo

  • 100 % arabika
  • svetlejšie praženie
  • jemnejší svieži profil
  • karamelové a ovocné tóny
  • vhodné pre lungo, americano a ľadové kávy

 

 Rovnaká káva na každej stanici

Za výslednou chuťou nestojí len samotná káva, ale aj spôsob jej prípravy. Podľa Shell Café môže samotná príprava ovplyvniť výslednú kvalitu nápoja až z 50 %, preto koncept kladie veľký dôraz na pravidelný tréning personálu aj jednotné štandardy prípravy. Cieľom Shell Café je, aby zákazník dostal rovnako kvalitnú kávu bez ohľadu na to, na ktorej stanici sa zastaví. Zabezpečuje to pravidelné školenie personálu a praktické baristické tréningy v rámci programu Shell Barista Cup, kde si zamestnanci zdokonaľujú techniku prípravy aj prácu s mliekom.

SHELL CAFÉ: KEĎ SA
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: shell)

Veľký dôraz sa kladie aj na detaily, ktoré zákazník možno vedome nevníma, no vo výsledku ich cíti v každom dúšku – od správne nastavenej prípravy až po konzistentnú textúru mliečnej peny. V rámci svojich štandardov Shell Café definuje ideálnu penu na cappuccine ako hladkú, jemnú a bez výrazných bublín.

SHELL CAFÉ: KEĎ SA
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: shell)

Konzistentnosť kávy v Shell Café stojí na viacerých faktoroch:

  • pravidelný tréning personálu,
  • kontrola kvality a údržba technológie,
  • správna príprava kávy a mlieka,
  • dôraz na hygienu a servis,
  • jednotné štandardy prípravy nápojov.

Káva, za ktorou stojí zodpovedný prístup

Obe zmesi Shell Café nesú certifikáciu Rainforest Alliance – medzinárodne uznávaný štandard, ktorý označuje produkty vyrobené s ohľadom na ochranu lesov, živobytie pestovateľov a lesných komunít, dodržiavanie ľudských práv a zmierňovanie dopadov klimatickej krízy. Každý prvok dodávateľského reťazca prechádza pravidelným auditom.

SHELL CAFÉ: KEĎ SA
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: shell)

Shell Café tak ukazuje, že kvalitná káva už dávno nie je výsadou tradičných kaviarní. Aj počas bežnej zastávky na cestách dnes zákazníci očakávajú rovnaký dôraz na chuť, starostlivú prípravu a celkový zážitok – a práve na týchto princípoch stavia celý koncept Shell Café.

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