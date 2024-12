DESTRUCTION s novým singlom v Bratislave!

(Zdroj: Archív DESTRUCTION)

Nemecká thrash metalová legenda DESTRUCTION sa prihlásila o slovo s novým singlom, ktorý je ochutnávkou z pripravovaného albumu Birth Of Malice. Okrem toho sa blíži ich koncert v Bratislave v spoločnosti Bonded, Vulture, Refore a Shaark. Už v nedeľu 8.12. vypukne thrash metalový maratón v klube Randal a páni z Destruction natočili špeciálnu pozvánku pre svojich slovenských fanúšikov.

Nová skladba sa volá veľmi výstižne Destruction a videoklip vznikol počas koncertu v brazílskom Sao Paulo, ku ktorému má kapela veľmi vrúcny vzťah. “Natáčali sme tu, pretože Sao Paulo je jedným z hlavných miest metalu na planéte a znamená pre nás ako kapelu strašne veľa. Prvýkrát sme tu hrali v roku 1989 a vrátili sme sa nespočetne veľa krát na ďalšie koncerty, festivaly, či návštevy a cítim sa tu ako doma. Veľa mojich priateľov žije v tomto bláznivom meste, moje prvé tetovanie mám tiež odtiaľto, tu sme sa zoznámili so Sepulturou a fanúšikovia sú jednoducho úžasní,” vyjadril sa frontman, basgitarista a spevák Schmier.

Destruction bude úvodnou skladbou nového albumu Birth Of Malice, ktorý by mal vyjsť v marci budúceho roku pod hlavičkou Napalm Records a ide o poctivý old school thrash na aký sme u nemeckých veteránov zvyknutí. Atmosféra videoklipu dokonale navnadí na blížiaci sa koncert v Bratislave, kde sa slovenským fanúšikom určite podarí vytvoriť podobne vriaci kotol.

