Nebudete vedieť, čo skôr: HalfPrice plní vianočné sny za skvelé ceny

(Zdroj: HalfPrice )

Keď sa vám pri tejto vetičke vybaví predvianočný zhon, nasledujúce slová budú na vás pôsobiť ako nežné pohladenie. Jediné, čo musíte pred tohtoročnými Vianocami vyriešiť je otázka, do ktorej zo 7 predajní HalfPrice pôjdete vybaviť kompletný nákup darčekov.

Ste v obrovskej predajni značkovej módy, obuvi, hračiek, dekoratívnych i praktických potrieb do domácností a pre vašich domácich miláčikov v Bratislave, Nitre, Zvolene, Žiline či Prešove a od decembra už aj v Košiciach. Kamkoľvek sa pozriete, zbadáte niečo, pri čom vám poskočí srdce a vy si poviete: „Presne toto som zháňal/a, toto je celá mamina, tatino, brat...“ Z minulosti máte skúsenosť, že keď takéto poklady objavíte, pretočíte očami pri pohľade na cenu a vaša darčeková navigácia musí „prepočítať“ a porozhliadnuť sa po lacnejšom kompromise.

Váš predvianočný sen však v HalfPrice pokračuje. Priblížite sa k perfektnému darčeku, ktorý ste zatiaľ zamerali len očami a idete skontrolovať, či sa vaše obavy o horibilnej sume potvrdia. Tu sa zo sna prebúdzate a prichádza realita: cena za značkový, štýlový, originálny kúsok, ktorý sa v predajni nachádza len v limitovanom množstve vás zarazí. No nie svojou výškou – práve naopak! Podobný zážitok a tašku plnú darčekov pre svojich blízkych si z predajne HalfPrice odniesla influencerka @estera.e1.

„V HalfPrice mi hneď padol do oka profesionálny set na prípravu nápoja matcha pre moju najlepšiu kamarátku. Matchu obe milujeme, už dopredu sa teším z jej reakcie!“ Estera dala za elegantne zabalený profi set na prípravu japonského zeleného čaju nabitého antioxidantami len 39, 99 €.

(Zdroj: HalfPrice )

V predajni našla aj krásnu luxusnú kozmetickú sadu pre svoju babku, ktorej chce tieto Vianoce dopriať chvíľu oddychu a hýčkanie, ktoré si zaslúži. Set ju stál len 24, 99 €.

(Zdroj: HalfPrice )

Sebe a priateľovi Estera spravila radosť veselými a mäkkými vianočnými papučkami s rozkošným motívom medovníkového panáčika: „Už sa neviem dočkať, ako v nich budeme vítať hostí.“ Každý z párov stál 11, 99 €. Okrem toho sa jej priateľ môže tešiť aj na elegantnú košeľu značky U.S. POLO , ktorá z pôvodnej ceny 45€ klesla na veľmi lákavých 25 €.

(Zdroj: HalfPrice )

Estera si na nákupoch najviac „uletela“ pri výbere darčeka pre brata: „Môj brat už dlho pokukoval po topánkach značky Dr. Martens. V HalfPrice som našla jeho vysnívaný pár

V sieti predajní HalfPrice nájdete oblečenie, obuv, bytové doplnky, športovú výbavu, hračky a originálnu výbavu pre domácich miláčikov za ceny, ktoré ste nečakali. Prehľadné rozdelenie oblečenia rôznych značiek v predajni vám zaistí to, že budete loviť v kategórii, v ktorej chcete. Dámske šaty veľkosti M? Nájdete ich všetky pekne usporiadané a bude len na vás, či siahnete po origináloch v limitovaných počtoch od značiek luxusných mien, po značkách, ktoré bežne na Slovensku v kamenných predajniach nenájdete, alebo si vyberiete zo svojich obľúbených značiek za ceny, ktoré vás budú baviť. Pinko, Prada, Moschino ale aj Fila či Reebok v ponuke HalfPrice nemôžu chýbať!

Koncept HalfPrice je jedinečný v tom, že kumuluje tisíce svetoznámych značiek pod jednou strechou. Módni nadšenci a obchodníci nakupujú v limitovaných počtoch modely, ktoré sú zaujímavé pre ten – ktorý trh a dokážu priamo u výrobcov a návrhárov vyjednať ceny, vďaka ktorým môžete mať doma overenú kvalitu a svetovú značku bez toho, aby to výraznejšie zatriaslo vašim rozpočtom. Každý z produktov má totiž nižšiu cenu, než akú odporúča výrobca ako predajnú vo svete i na Slovensku.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: HalfPrice )

Zábavné na nakupovaní v HalfPrice je aj to, že sa musíte rozhodovať rýchlo. Kúsok, ktorý v jednom momente zbadáte a začnete nad ním uvažovať, si môže už o pár minút niesť so širokým úsmevom do veľkorysej skúšobnej kabínky niekto iný.

Tohtoročné vianočné nakupovanie vybavíte nákupom v jednej z predajní HalfPrice na Slovensku. Obrovské „ihriská“ pre lovcov vianočných darčekov nájdete v Bratislave, Nitre, Zvolene, Žiline, Prešove a od 4.12. aj v Košiciach.

- reklamná správa -