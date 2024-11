„Ak na tvojej životnej ceste máš problémy, vydrž kráčať ďalej a všetko zvládneš.“ Hovorí o myšlienke svojej novej piesne „Kráčam“ huslistka MATHIA

(Zdroj: Mathia)

Huslistka MATHIA (vlastným menom Martina Výbohová) prichádza so svojou novinkou Kráčam. Ide o pieseň, ktorá vznikla ako akási osobná spoveď autorky, ktorá ako sama priznáva nemala v poslednom období možno všetky chvíle ľahké. Zároveň si však aj ona sama prostredníctvom tejto piesne mohla splniť svoj osobný cieľ, keďže táto pieseň vznikala v spolupráci so speváčkou ALYOU a producentom Maxxom Miklošom.

„Musím priznať, že tento rok 2024 je pre mňa rokom ťažkých chvíľ a životných rozhodnutí. Každý z nás pozná momenty, kedy sa cíti na dne a netuší čo mu život v najbližších mesiacoch prinesie. Tento pocit ma naučil, že ak máš na tvojej životnej ceste máš problémy, tak ostaň kráčať ďalej. Sama som si pravdivosť tohto posolstva overila od bodu vydania skladby „La Campanella“. Kedy som sa hľadala, pociťovala mierne zúfalstvo a to, že som ostala kráčať vpred ma dnes dostalo do bodu, kedy som vyrovnaná so všetkými svojimi rozhodnutiami a začala si užívať svoj nový začiatok. Teším sa z toho, že sa nám s ALYOU podarilo zhudobniť tento príbeh boja so sebou samou a svojim osudom.“ – hovorí o ich spoločnej piesni „Kráčam“ huslistka MATHIA.

Spoluautorkou piesne je aj známa slovenská speváčka ALYA. Stala sa známou vďaka svojej piesni MÁŠ MA, ktorou naplnila svoj sľub sebe samej, ktorý sa datoval späť ešte do roku 2013. Vo svojej tvorbe častokrát reflektuje ťažkosti, ktoré jej život priniesol alebo len odzrkadľujú realitu 21.storočia.

ALYA: „Pieseň Kráčam sme tvorili v období, kedy som si prechádzala veľkými životnými zmenami. Toto obdobie bolo pochopiteľne náročné, no taktiež aj tak trochu strašidelné. Netušila som totiž, či robím správne rozhodnutia, kam sa uberám a čo má na mňa blízka budúcnosť nachystané. Nabrať v sebe odvahu a aj napriek strachu vykročiť do neznáma však považujem za to najlepšie, čo som mohla v danej chvíli urobiť. Bola by som veľmi rada, ak by práve naša spoločná pieseň Kráčam dodala silu, odhodlanie a nádej všetkým, ktorí sa cítia tak trošku stratení a majú obavy, či sa v živote uberajú tým správnym smerom. Pokiaľ ostanete autentickí a nedovolíte vášmu strachu prevziať kontrolu nad vašim životom, som presvedčená, že vás vaša duša zavedie presne na tie miesta a za tými ľuďmi, ktorí na vás už dávno čakajú. “

