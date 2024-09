Espresso ako z kaviarne – ako ho správne pripraviť?

(Zdroj: vlastné / READY AFTER)

Dokonalé espresso by malo byť husté a krémové, s jemnou penou (crema) na povrchu. Nie je však pravidlom, že takúto šálku kávy dostanete iba v kaviarni. Ak viete, ako na to, luxusné espresso si dokážete pripraviť aj doma. Prezradíme vám niekoľko užitočných tipov.

Voľba kávovaru a spôsobu prípravy

Espresso sa najčastejšie pripravuje pomocou automatického alebo pákového kávovaru. Aj keď sú automatické kávovary pohodlnejšie a rýchlejšie (kávu dokážete pripraviť stlačením jedného tlačidla), existuje dôvod, prečo v kvalitných kaviarňach baristi volia radšej pákové kávovary.

Pákové kávovary poskytujú väčšiu kontrolu nad prípravou kávy. Môžete tu napríklad experimentovať s mletím alebo dobou extrakcie a dosiahnuť tak najlepší baristický zážitok. Espresso je možné pripraviť aj alternatívnym spôsobom, napríklad v moka kanvičke alebo French Presse.

Pre všetky spôsoby prípravy však platí jedno – uistite sa, že je váš kávovar čistý. Zdá sa to ako samozrejmosť, no aj tie najmenšie nečistoty, zvyšky starej kávy, môžu negatívne ovplyvniť chuť vášho čerstvo pripraveného espressa.

Správna teplota kávovaru

Kávovar musí byť okrem toho správne nahriaty, tzn. okolo 88 až 92 °C. Pri bežných domácich kávovaroch sa tým zvyčajne nemusíte zaoberať, drahšie kávovary však majú aj funkciu nastavenia teploty. Prečo to spomíname? Vyššia teplota znamená vysoký stupeň extrakcie, ktorý zlepšuje chuť kávy a znižuje jej aciditu, teda kyslosť.

Kvalitné kávové zrná a voda

Kávové zrná a voda sú základné zložky kávy. Používajte vždy kvalitnú, prefiltrovanú vodu – pre domáce použitie stačí filtračná kanvica. Tvrdá či inak nekvalitná voda sa na chuti espressa zaručene prejaví, rovnako tak aj kávové zrná nízkej kvality.

Základnú chuť a arómu nápoja určuje práve kvalita zŕn. Káva určená na espresso by mala byť v prvom rade čerstvo pražená. Je tiež dobré vedieť, že svetlejšie pražené kávy majú viac ovocný podtón, zatiaľ čo tie tmavšie pražené sú horkejšie, s chuťovým profilom orechov a čokolády. Bežným problémom obyčajných káv zo supermarketov je prepraženie, ktorým sa častokrát maskujú defekty kávových zŕn, napr. prehryzenie od chrobákov a iné.

(Zdroj: vlastné / READY AFTER)

Ako nastaviť mlynček na kávu na espresso?

Môžete mať aj tú najkvalitnejšiu kávu na svete, no pokiaľ ju zle pomeliete, dokonalý výsledok v šálke nedosiahnete. Na espresso je potrebné pomlieť kávu na mlynčeku veľmi jemne, nie však na úplný prach. Správnu hrubosť žiaľ nerozpoznáte len tak na pohľad, je treba to vyskúšať a experimentovať. Pokiaľ je pomletá správne, doba extrakcie bude trvať približne 25-30 sekúnd. Ak je táto doba kratšia, znamená to, že káva je zomletá príliš na hrubo a naopak.

Pomer kávy a vody

Originál talianske espresso sa tradične robí v pomere 1:3, tzn. zhruba 8 až 10 gramov mletej kávy na objem 25 až 35 mililitrov. Tento pomer si však môžete upraviť podľa seba, podľa požadovanej intenzity espressa, napr. silná káva typu ristretto môže mať pomer 1:1.

