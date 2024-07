Detská Univerzita Komenského podporí filantropický projekt pre nevidiacich a slabozrakých

(Zdroj: Ana Trninić)

„Talentovaní poslucháči Detskej Univerzity Komenského sa stanú počas tohtoročnej DUK na krátko aj rozhlasovými hercami a pripravia rozprávku pre najväčší YouTube kanál na Slovensku zameraný na podporu nevidiacich a slabozrakých. Domnievam sa, že v čase v ktorom sa často hovorí o potrebe inklúzie je toto gesto uchopiteľným a najmä úprimným príspevkom v dialógu o potrebe pomoci tým, ktorí to potrebujú,“ povedal herec a riaditeľ projektu Detskej Univerzity Komenského, Juraj Kukura.

Rozprávky pre malé Pastelky sú unikátnym projektom na slovenskom mediálnom trhu. Na ich realizácii spolupracuje s držiteľom práv - súkromnou spoločnosťou CODES Brand House, dabingová akadémia Slučka, ktorá už niekoľko rokov, pod vedením skúsených dabingových protagonistov - Tibora Frlajsa a Petry Gažíkovej Lángovej, vychováva hlasových hercov na Slovensku.

(Zdroj: Ana Trninić)

„Po viac ako roku práce na projekte vnímame príspevok detí z Detskej Univerzity Komenského ako obrovskú odmenu za našu prácu. Projekt DUK je pre nás značkou kvality už 2 dekády a silne zasahuje do dialógu o budovaní hodnôt detí a mladých ľudí. Téma zainteresovanosti voči pomoci tým, ktorí to potrebujú a vzťah k rodnému jazyku sa spoja v tomto krásnom geste, kde známe „Deti deťom“ dostane zaujímavý rozmer. Jurajovi Kukurovi patrí naša vďaka, že ocenil našu prácu so začínajúcimi ale aj profesionálnymi hlasovými hercami a celkovo myšlienku projektu Rozprávok pre malé Pastelky,“ konštatuje Tibor Frlajs, režisér a pedagóg z dabingovej akadémie Slučka.

„Projekt Rozprávky pre malé Pastelky chce byť značkou, jedinou svojho druhu na Slovensku. Spojenie s osobnosťou akou je Juraj Kukura a jeho aktivitami je pre nás privilégiom a prísľubom podpory organického rastu projektu, ktorý už dnes nezadržateľne smeruje k hranici milión vypočutí. Sme presvedčení, že čím viac rodín na Slovensku náš projekt zaznamená, tým viac podpory verejnej zbierke Biela Pastelka je možné očakávať,“ doplnil Milan Jursa, konateľ a majiteľ spoločnosti CODES Brand House, ktorá Rozprávky pre malé Pastelky riadi a financuje.

Podľa vyjadrenia Martina Horvátha, autora projektu, stratéga tejto spoločnosti a rovnako jedného z protagonistov viacerých rozprávok, sa dá spolupráca s projektom Detskej Univerzity Komenského vnímať ako zásadný míľnik v rozvoji projektu: „Pozitívne stanovisko Juraja Kukuru a projektu DUK je pre nás obrovský záväzok. Projekt Detskej Univerzity Komenského podporujú mnohé významné slovenské firmy, ktoré celkom isto v rámci svojej politiky filantropie podporujú mnohé iniciatívy. Sme radi, že budeme môcť aj týmto firmám predstaviť Rozprávky pre malé Pastelky, ktoré postupne budujú čoraz väčšie povedomie o potrebe pomoci nevidiacim a slabozrakým.“

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Ana Trninić)

O ambíciách pokračovaniu projektu hovorí viac Monika Martinčičová, ktorá zodpovedá projektové riadenie DUK: „Výber talentovaných detí, casting, nahrávanie rozprávky, jej šírenie sú prvou fázou spolupráce DUK a projektu rozprávok. O druhej fáze intenzívne rokujeme. Boli by sme nesmierne poctení, ak by sa Divadlo Aréna po svojom znovuotvorení stalo priestorom, ktorý dovolí Rozprávkam pre malé Pastelky ožiť aj na divadelnom javisku.“

Všetky informácie o projekte nájdete TU a vypočuť si ich môžete TU. Mediálnym partnerom projektu Rozprávky pre malé Pastelky je Rádio MELODY a po prvýkrát bolo dielko z toho cyklu naživo uvedené hercami činohry Národného divadla Košice počas medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach v júli 2024.

-reklamná správa-