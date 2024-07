Aj invalidi dokážu cvičiť jógu! Jerry a Bekim (z Temných kecov) svojimi joginskými videami bavia internety

(Zdroj: Temné kecy)

Jeden na kočárku, druhý nadrozmerný a po prekonaní onkologického ochorenia. Kto by to bol povedal, že práve táto dvojka bude patriť k slovenskej športovej špičke?

Nie je to však náhoda. Chalani majú medzi sebou špeciálnu chémiu, funguje im to na pódiu v spoločnom predstavení Invalid Prodakšn, ale aj mimo neho. Bekim nedávno presvedčil Jerryho, aby so svojou asymetrickou postavou začal niečo robiť a udial sa ôsmy div sveta. Jerryho natoľko uchvátila trénerka Romanka, že to po prvom tréningu nevzdal a poslušne chodí makať už štvrtý mesiac. Teší ho aj fakt, že v Bekimovom fitku pre zdravotne postihnutých príliš nezaostáva za ostatnými.

Prvé tréningy prinášajú aj prvé výsledky. Jerry nedávno zažil niečo, čo väčšina z nás už dobre pozná - začali mu rásť svaly! Okrem týchto prírastkov pribudol aj jeden mediálny - exkluzívne video z prvej ZŤP jógy je už vonku. A hneď virál!

Po veľkom úvodnom úspechu budú čoskoro nasledovať aj nové diely, tak daj follow na Facebook alebo Instagram Temných kecov, nech ti to neujde. Zatiaľ si môžeš booknúť miesto na predstavení Invalid Prodakšn. Teda, ak nejaké lístky ešte ostali. Najbližšie chalanov môžeš vidieť v Nitre, Banskej Bystrici, Bratislave, ale aj v Blatnici.

Presné dátumy a viac infošiek nájdeš na Predpredaj.sk.

