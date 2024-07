Marsa Matrouh: Jedinečné pobrežie, ktorá zmení váš pohľad na Egypt

Pláže s jemným pieskom, čisté more a osviežujúci vánok, to je Marsa Matrouh. (Zdroj: Shuterstock.com)

Egyptský Karibik. Tak sa hovorí tejto oblasti, ktorá si vás na prvý pohľad získa dokonalými plážami s jemným, bielym pieskom a tyrkysovým morom. Niet divu, že pobrežie Marsa Matrouh získava u dovolenkárov čoraz väčšiu pozornosť.

Lokalita, v ktorej cestovný ruch začal výraznejšie rásť až v polovici 20. storočia, je dnes moderným prázdninovým letoviskom s luxusnými hotelmi a reštauráciami. Fantastické kúpanie ako v bazéne a zaujímavé okolie z nej robia priam ideálne miesto na relaxačnú dovolenku pri mori.

Pláže Marsa Matrouh svojou atmosférou pripomínajú Karibik. (Zdroj: Ficher.sk)

Nielen talianska a britská, ale pomaly už aj aj slovenská klientela si pritom pochvaľuje vynikajúce služby za priaznivé ceny. Počas letnej sezóny sa sem dostanete za 3 h 20 min a to priamo na tamojšie medzinárodné letisko. A prečo sem vôbec oplatí merať cestu?

Marsa Matrouh ako synonymum nového luxusu

Marsa Matrouh je jedno z najmodernejších a najmladších letovísk Egypta. Na jeho pobreží vyrástlo množstvo novučkých, elegantných 5* rezortov, ktoré splnia sny aj náročným. Hosťom ponúkajú izby európskeho štandardu, nádherné vonkajšie a niekedy aj vnútorné bazény, wellness centrá a viacero reštaurácií a barov.

Z hotela stačí urobiť len pár krokov a ste na krásnej, piesočnatej pláži so super servisom a pozvoľným vstupom do mora. Jednoducho idylka. Pozrite si kompletnú ponuku na Marsa Matrouh last minute »

Pláže s karibskou atmosférou

Medzi najkrajšie pláže patrí 5 km dlhá Kleopatrina pláž s bustou kráľovnej Kleopatry. Podľa legendy sa tu utiekala so svojím milencom, rímskym vojenským veliteľom Markom Antoniom. V skutočnosti sú tu na kúpanie príliš veľké vlny, ale pláž s divokými skalami, ostro vyčnievajúcimi z mora, aj tak každý deň priťahuje nových návštevníkov.

Na bezstarostný relax je ako stvorená zátoka Almaza Bay, ktorá sa nachádza zhruba 40 km južne od Marsa Matruh. Práve táto pláž je sídlom nádherných 5* hotelov ako Jaz Oriental či Jaz Tamerina. Keďže v okolí nie je prakticky žiadna mestská zástavba, na pláži stretnete len klientelu z hotela a Egypťanov. Aj vďaka tomu bývajú tunajšie pláže menej preplnené v porovnaní s inými známymi egyptskými letoviskami, ako je napr. Hurghada.

Turisti často preferujú hotel Jaz Oriental v zálive Almaza Bay. (Zdroj: Fischer.sk)

Osviežiť sa môžete aj pri vodných športoch. Podmorský život nie je tak bohatý ako pri Červenom mori, miesto potápania a šnorchlovania si však môžete vyskúšať kitesurfing, windsurfing, plachtenie, jazdu na banáne či vodnom skútri.

Dovolenka v El Alamein alias egyptskom Dubaji

Ambíciu stať sa novým hitom regiónu Matrouh má rýchlo rastúce mesto a prístav El Alamein, ležiaci 2 hodiny jazdy od Marsa Matruh. Mesto “štvrtej generácie,” ako o ňom hovorí egyptská vláda, sa pýši ultra modernými mrakodrapmi, vyrastajú tu nové obchody, diaľnice a luxusné rezidenčné štvrte. Synonymom luxusu je hotel Rixos Premium Alamein, ktorý svojím tvarom pripomína architektúru dubajských hotelov. Je to dokonalé útočisko pre náročných klientov, ktorý si chcú naplno vychutnať výhľad na more a nádheru žiarivého El-Alameinu.

Luxusný hotel Rixos Premium Alamein sa pýši úchvatnou polohou pri mori. (Zdroj: Fischer.sk)

Fascinujúca oáza Siwa

Návšteva Káhiry, pyramíd v Gíze, chrámov v Karnaku a údolia Nílu je už známou klasikou. Ale boli ste niekedy v pravej púštnej oáze? Ak nie, zhruba 3,5 hodiny jazdy od Marsa Matrouh máte jedinečnú príležitosť vidieť jednou z najväčších, najznámejších a najodľahlejších oáz v Egypte. Obýva ju berberské etnikum, ktorého životný štýl je silne prepojený s tradičnými spôsobmi obživy, ako je pestovanie ďatlových paliem, olív a produkcia soli. Na prvý pohľad vás zaujme hlinená architektúra, ktorá v extrémnych podmienkach pôsobí ako dobrá izolácia voči teplu i nočnému chladu.

Ruiny pevnosti Shali v oáze Siwa. (Zdroj: Shutterstock.sk)

Územie, veľké asi ako naša Trnava, predstavuje raj plný paliem a olivovníkov uprostred nehostinnej púšte. Nachádza sa tu niekoľko pozoruhodných pamiatok ako napr. pevnosť Shali z 13. storočia, Orákulum (Chrám boha Amona), postavené v 6. storočí pred. n. l. či Hora smrti, pohrebisko s hrobkami starými až 2 500 rokov. Najväčším lákadlom sú však jazerá s vodou slanšou než v Mŕtvom mori a Kleopatrin kamenný bazén, napájaný prírodným horúcim prameňom.

Kúpanie v slaných jazerách oázy Siwa nadnáša ako v Mŕtvom mori. (Zdroj: Shutterstock.sk)

Alexandria, mesto starovekých divov

Ak bažíte po nasávaní historickej atmosféry, možno viac než vzdialená Káhira sa vám zapáči prímorská Alexandria. Okrem príjemnejšej mikroklímy sem turistov lákajú aj menej hektickejšia, uvoľnenejšia atmosféra a kozmopolitnejší charakter mesta. Keďže Alexandria bola hlavným mestom Egypta takmer tisíc rokov, jej história je bohatá a zaujímavá.

K najväčším turistickým atrakciám patrí Alexandrijská knižnica, katakomby s 3 úrovňami hrobiek, antický Pompejov stĺp a citadela Qaitbay. Zaujímavosťou je, že táto citadela stojí na tom istom mieste, kde bol pôvodne vybudovaný bájny maják Faros, jeden zo 7 divov starovekého sveta.

Zobraziť galériu (7) Alexandria bola hlavným mestom Egypta tisíc rokov. (Zdroj: Shutterstock.com)

Rommelova jaskyňa, tichý svedok neblahých čias

Aj priamo v Marsa Matrouh však na vás dýchne história, a to v podobe Romellovho vojenského múzea. Do skaly vytesaná jaskyňa slúžila počas druhej svetovej vojny ako krízové útočisko pre nacistického generála Erwina Rommela, známeho ako “Púštna líška.” Môžete si tu pozrieť niekoľko jeho osobných vecí, zbraní či starých máp. Zaujímavosťou je, že história jaskyne je oveľa staršia a siaha až do rímskej éry, kedy slúžila ako sklad pšenice, jačmeňa a vody.

Oplatí sa dovolenkovať v Marsa Matrouh?

Výhodami Marsa Matrouh sú priaznivejšia klíma vďaka polohe na severe i menšia vyťaženosť oproti Hurghade či Marsa Alam pri Červenom mori. Teplota vzduchu sa v lete pohybuje okolo 30-34 °C a len výnimočne sa priblíži k štyridsiatke. Je to zároveň najrýchlejšie dostupné egyptské letovisko. Let z Bratislavy na medzinárodné letisko v Marsa Matruh trvá len 3 h 20, transfer na hotel je vybavený väčšinou do hodiny.

O rezortoch treba povedať len to, že 5* v tejto oblasti znamená skutočne 5* bez akýchkoľvek kompromisov. Ak chcete kúpiť dovolenku v Egypte výhodne, nenechajte si teraz ujsť sezónne last minute zľavy od CK Fischer, s ktorými ušetríte stovky eur. Inšpirujte sa ponukou last minute Egypt a pripravte sa na nezabudnuteľnú dovolenku v novom egyptskom raji.

- reklamná správa -