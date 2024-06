Multi Award Winning, oceňovaný pianista Alan Bartuš je späť z New Yorku na prázdninách a chystá sa predstaviť album roka BORN IN MILLENIUM, ktorý získal cenu Radio_Head Awards na júnovom turné!

(Zdroj: Ario Omidvar)

Klaviristovi Alanovi Bartušovi patrí svet: zbiera jednu cenu za druhou, nahráva skvostné albumy o ktorých sa s rešpektom vyjadrujú znalci a ešte k tomu absorbuje to najlepšie z hudobného života jazzovej mekky New Yorku. Dvadsaťtriročný umelec, ktorý má na konte trojicu albumov a sériu ocenení z medzinárodných súťaží, sa počas prázdninového návratu z Manhattan School Of Music chystá predstaviť svoj oceňovaný album „Born in Millenium“. Na sériu júnových koncertov si prizval stálych členov svojho tria, ako aj amerického saxofonistu Andyho Middletona, rakúskeho bubeníka Klemensa Marktla a oslňujúco talentovaného trinásťročného basgitaristu Árona Hodeka.

je v súčasnosti jednotkou medzi jazzovými klaviristami, čo dokazujú viaceré ocenenia z prestížnych medzinárodných zápolení. Minulý rok bodoval na súťažiach vo švajčiarskom Langnau či v rakúskom Klagenfurte, ale tiež sa ako jediný Európan (!) prebojoval do semifinále jedného z najrenomovanejších svetových jazzových zápolení: Herbie Hancock Institute of Jazz International Piano Competition (predtým Thelonious Monk Institute of Jazz International Competition). Jeho spôsob hudobného myslenia i technické dispozície ocenili počas semifinálového vystúpenia členovia poroty Herbie Hancock, Danilo Pérez, Bill Charlap, Orrin Evans alebo Hiromi. V Alanovej zbierke je tiež séria ocenení zo súťaží v oblasti klasickej klavírnej interpretácie z Talianska, Českej republiky, Rakúska alebo Slovenska. Tou najaktuálnejšou je cena Brubeck Living Legacy Foundation nazvaná, ktorú koordinuje Jazz Education Network (JEN) v Atlante. Alan Bartuš získal toto ocenenie ako vôbec jediný študent zo Spojených štátov amerických za kompozičnú prácu s prihliadnutím na klavírnu interpretáciu. Viete si predstaviť lepšiu reprezentáciu Slovenska a našej kultúry v zahraničí?

Aktuálne pripravuje Alan Bartuš sériu júnových koncertov, na ktorých so svojimi spoluhráčmi predstaví album „Born in Millennium“. Ten vyšiel pod krídlami prestížneho nemeckého vydavateľstva Double Moon Records a získal ocenenie Jazzový album roka 2023 v rámci Radio_Head Awards. Klavirista a autor takmer všetkých kompozícií ním nadviazal na projekt „Connectivity“, ktorý v roku 2021 nahral spolu s otcom, Štefanom „Pištom“ Bartušom. Ten patrí k popredným európskym kontrabasistom a projekt Alan & Štefan Bartuš Trio bolo logickým vyústením domácich muzicírovaní a rodinnej tradície. Obaja Bartušovci pravidelne spolupracujú s renomovanými hudobnými kolegami a aj na nahrávke „Born in Millennium“, ktorú Bartuš dokázal až na jedinú výnimku vystavať z vlastných kompozícií, sa objavuje legendárny americký bubeník Gregory Hutchinson. Ďalšími členmi zoskupenia sú maďarský trubkár Kornél Fekete-Kovács a bubeník David Hodek. Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Archív Alan Bartuš)

„Úžasný projekt moderného jazzového klavíra na vysokej úrovni,“ napísal o albume „Born in Millennium“ vynikajúci saxofonista Tony Lakatos. Chválou nešetril ani renomovaný newyorský saxofonista Tim Armacost: „Alan Bartuš už teraz stelesňuje zrelého jazzového umelca newyorskej scény. Melodická nápaditosť? Samozrejme! Harmonická predstavivosť? Taktiež! Rytmické majstrovstvo a swing? To všetko má už dávno hlboko zakorenené.“ A ďalší zo svetových majstrov saxofónu, Jerry Bergonzi, dodáva: „Tento album ma núti vyskočiť priamo na pódium a pridať sa ku kapele.“ Pridajte sa k tejto nadupanej kapele aj vy počas šiestich júnových koncertov!



Alan Bartuš „Born in Millennium“ 2024 Tour feat. Aron Hodek

Ne 16. 6. – Viedeň / ZWE / 20:00

Ut 18. 6. – Bratislava / Nu Spirit Bar / 20:00

St 19. 6. – Banská Bystrica / Hogo Fogo / 19:00

Št 20. 6. – Demänovská Dolina / Koliba Tri studničky / 19:30

Pi 21. 6. – Trnava / 10 BAR / 20:00

SO 22. 6. – Šamorín / Mozi Klub - Samaria Jazz Festival /20.00

Alan Bartuš – klavír / SK/AT

Štefan „Pišta“ Bartuš – kontrabas / SK/AT

Aron Hodek – basová gitara / SK

David Hodek - bicie nástroje / SK

Klemens Marktl – bicie nástroje / AT

Andy Middleton – saxofón / USA/AT

Autor: Peter Motyčka podľa tlačovej správy

