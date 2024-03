Hlasujte za najkrajšiu obnovenú pamiatku a získajte pobyt v historickom kaštieli

Dom umenia Fatra v Žiline (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Hlasovanie potrvá od 13. marca do 2. apríla 2024. Stačí ísť na stránku http://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie a dať hlas jednej z 33 pamiatok, ktoré vlastníci prihlásili do 17. ročníka súťaže. Pamiatka s najväčším počtom hlasov získa ocenenie „Fénix – Cena Nadácie SPP“. „Všetky historické skvosty boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2022 a 2023 a horúcich favoritov majú opäť všetky časti Slovenska,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. Zároveň priznáva, že súboj pamiatok je z roka na rok nielen zaujímavejší, ale takpovediac aj urputnejší. „Na základe skúseností z uplynulých ročníkov súťaže, sme tento rok modifikovali hlasovací proces a doplnili ho o verifikáciu hlasov prostredníctvom SMS správy odoslanej na telefónne číslo slovenských operátorov, ktoré má možnosť prijímať SMS správy. Hlasovať sa môže len raz denne a toto hlasovanie je bezplatné,“ spresňuje správkyňa Nadácie SPP.

Oravský hrad (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Michalská veža v Bratislave (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Každý finalista skrýva očarujúci príbeh

Zobraziť galériu (8) Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Medzi súťažiacimi pamiatkami nájdete napríklad vežu na vrchole ktorej stojí socha so vzácnymi relikviami, hrady a kaštiele spojené s významnými rodmi Czoborovcov, Habsburgovcov, Pálffyovcov, Thurzovcov, Zichyovcov, Motešických, Matejom Korvínom i cisárom Františkom I.. Súťaž odhaľuje aj to, kde dodnes stojí tzv. vodný hrad, ktorí hradní páni si užívali luxus podlahového kúrenia a suché toalety, kde o kúpe nehnuteľnosti rozhodovalo dobré víno, ale aj to, z ktorého letného sídla vznikla pevnosť pre 200 000 vojakov. Začítať sa môžete tiež do príbehu koniarne, kde nánosy cementu na dlhé roky ukryli vzácne maľby s dekorom slávnej keramickej manufaktúry, v ktorom dome na Slovensku sídlil známy tlačiar, kde o svoj domov prišli násilne rôzne rehole, kde sa nachádza obnovená synagóga hodná nášho obdivu, i ktorý vodojem ukradol názov kopcu Várdomb, na ktorom stojí. Medzi finálne pamiatky súťaže sa dostalo aj známe kino, z ktorého bolo možné svojho času evakuovať takmer 500 ľudí za obdivuhodných 30 sekúnd, ale aj kino, kde mal v roku 1922 premiéru desaťročia stratený film Jánošík.

Radnica v Levoči (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

O priazeň bojuje i radnica, z ktorej sa stalo po obnove pulzujúce srdce mesta a pamätná vila, ktorú štát daroval slovenskému umelcovi a ten na oplátku daroval celý svoj majetok štátu. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka odhaľuje aj to, ktorý park na Slovensku projektoval autor známeho Lednického parku na Morave, a v ktorom parku natočili v roku 1910 zrejme prvú slovenskú hranú filmovú snímku „Únos“. Nové stránky histórie s majestátnym zvukom začal písať po obnove organ z dielne majstra Martina Zorkovského, ale aj organ za ktorý miestni zaplatili svojho času 264 zlatých. A viete, kde stojí škola pre ktorú padla časť stredovekého opevnenia mesta, či liečivý prameň, ktorý zachránila predvídavosť pražského majstra mozaikovej dielne? Odpoveď aj na tieto otázky nájdete na stránke http://www.kpr-fenix.sk. Ak si vyberiete svojho favorita a dáte mu svoj hlas, máte jedinečnú príležitosť vyhrať pobyt na dve noci pre dve osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Vyšnom Kubíne. Pripravených je aj 19 balíčkov s vecnými cenami.

Kaštieľ Pálffyovcov vo Svätom Jure (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Kaštieľ v Čunove (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

Vyhlasovateľom 17. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi - Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP) a RTVS. Súťaž uzavrie slávnostný galaprogram, ktorý odvysiela ho RTVS na Jednotke 2. mája 2024 o 21.35 h.

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku (Zdroj: vlastníci a Nadácia SPP)

