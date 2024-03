Legendárna symfonickometalová kapela Therion sa po roku vracia na Slovensko s novým albumom a s ich niekdajšou speváčkou Lori Lewis!!

(Zdroj: Therion)

Každý metalista pozná túto kapelu ako jeden zo žiarivých klenotov symfonického metalu. Vedeli ste však, že kým sa zaradili medzi ikonické zoskupenia tohto metalového subžánru, začínali ako deathmetalisti? Prvotná myšlienka založenia kapely prišla, keď sa písal rok 1987. Vo švédskom Upplands Väsby Christopher Johnsson (ktorý v tom čase hral na basgitaru sotva tri mesiace) spojil sily so známym z iných kapiel gitaristom Petrom Hanssonom a starým kamarátom zo školy bubeníkom Oskarom Forssom. Trojica dala vznik deathmetalovej skupine Blitzkrieg. Ich tvorba bola inšpirovaná Metallicou, Venomom či Slayer, ale trvácnosť však bola prchavá. Už v marci 1988 sa po nezhodách s Oskarom rozpadli, čím skončila prvá etapa a ešte toho roku začala nová pod názvom Mega Therion, čo sa neskôr skrátilo na Therion. Pri výbere mena sa inšpirovali albumom kapely Celtic Frost To Mega Therion. Pojem Therion pochádza z gréčtiny a pomenúva beštiu, divoké zviera. Starí Gréci týmto výrazom označovali aj súhvezdie Vlka (Lupus). Toto slovo je spájané i s osobou okultistu Aleistera Crowleyho, ktorý vyhlasoval, že on je mega therion, teda jedna z oblúd (niekedy stotožňovaná s démonom Belphegorom) spomínaných v knihe Zjavenia. Zaujímavosťou zároveň je, že gréckou formou gematrie, zjednodušene povedané priraďovaniu čísel k písemnám či pojmom, zo slovného spojenia mega therion dostávame 666, teda tzv. number of the beast, diablovo číslo. S mytologickými a okultistickými záležitosťami sa pohrali nielen pri výbere mena, ale aj aj pri voľbách symbolov na obaly i booklety albumov, kde sa objavili napríklad nordické runy (Secret Of The Runes), keltský kríž a Thorovo kladivo (Secret Of The Runes), kabalistický strom života (Sitra Ahra) a iné.

Tam, kde sú vo svojej tvorbe dnes však mali v začiatkoch poriadne ďaleko. Prvé náznaky príchodu mutácie tvorby prišli už s vydaním debutového albumu Of Darkness... v roku 1991. Ten obsahoval skladby, ktoré Johnsson skomponoval ešte v 80. rokoch a dal sa definovať ako progresívny death metal, keďže úplne nespĺňal štandardy definície death metalu ako takého. Okrem toho, že nahrávku nazvali debutom, zároveň ju počastovali prívlastkom konca éry.

S druhým album Beyond Sanctorum už začínali byť ich koncerty experimentálne a striedmo sa na nich dali počuť klávesy a čisté vokály, ktoré boli predzvesťou väčších zmien. Pri každom ďalšom albume ich bolo cítiť viac a viac – Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas (1993) zmes death metalu s doomom s prvkami hudby stredného východu, industrialu, tradičného heavy metalu 80. rokov, klasickej hudby a náboženských chorálov; Theli (1996) s vokálmi dvoch zborov, klávesami a klasickými samplami bol mnohými v tom čase nazývaný vrcholným dielom Therionu atď. Na bratislavskom koncerte si budeme môcť vychutnať okrem noviniek aj výber zo stálic ich tvorby, ktoré nikdy nesmú chýbať. Hlavne však pôjde o novinku Leviathan III, čo je klimaxom série albumov Leviathan rozoberajúcich príbehy bohov a príšer rôznych mytológií. Nájdeme tu vplyv severu (skladba Twilight Of The Gods pokrýva príbeh Ragnaroku, teda zániku bohov, konca sveta a udalostí po ňom; Midsommarblot je rozprávaním o pohanskom slávení Zimného slnovratu), stredného východu (Ruler Of Tamag rozpráva legendu Erlika, tureckého vládcu pekla; Pazuzu o pezrskom démonovi Pazuzu), balkánu (An Unsung Lament je vzkriesením gréckeho boha Pana; Baccanale je sústredená na bakchanálie, teda oslavy gréckeho boha plodnosti, vína a zábavy Bakchusa) a ďalších. Celá trilógia dohromady poskytuje krásnu cestu svetovou mytológiou, démonológiou a mystikou. Tak sa už nenechajte ďalej ponúkať a vydajte sa na túto dobrodružnú výpravu s Therion naživo.

