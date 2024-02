Jarné prázdniny s celou rodinou a parádnym all inclusive k tomu

(Zdroj: Ensana Health Spa Hotels)

Čas, ktorého sa školáci nevedia dočkať verzus čas, ktorý pre rodičov znamená logistiku a plánovane. Ako skĺbiť jarné prázdniny s pracovnými povinnosťami a zároveň dopriať sebe aj deťom? Keď máte spoločný plán, žiaden problém! Čakajú vás príjemné chvíle strávené v kruhu rodiny. Ten spoločný plán by sa mohol podobať na príjemnú, letom zaváňajúcu all iclusive dovolenku, čo poviete?

Ak vás tento nápad prešiel hneď, ako ste si uvedomili, že sviatky prevetrali váš rodinný rozpočet, nezúfajte. Za all inclusive rodinným pobytom spolu s atraktívnym animačným programom pre deti, vodou a relaxom pre dospelých nemusíte bezpodmienečne vycestovať do zahraničia. Rodinná dovolenka na ostrove so všetkými hore spomínanými výhodami sa dá zažiť aj na Slovensku a to dokonca v kúpeľoch! Navyše, ak ste viac, ako dva roky zamestnaní vo firme, ktorá má viac, ako 50 zamestnancov, máte zo zákona nárok na rekreačný poukaz, čo vám náklady na jarnú rodinnú dovolenku môže podstatne znížiť. Spomíname to preto, lebo hotely siete Ensana Health Spa Hotels na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch rekreačné poukazy prijímajú.

Rezervujte si jarné prázdninové pobyty v rodinnom hoteli Splendid s all inclusive už teraz!

Rodinný kúpeľný hotel Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove sa špecializuje na pobyty, ktoré môžu plnohodnotne využívať rodiny s deťmi. Obrovskou výhodou pobytov v tomto príjemnom trojhviezdičkovom hoteli je štedrý celodenný all inclusive, neobmedzený prístup k vonkajšiemu aj vnútornému bazénu a na nezaplatenie sú aj vždy dobre naladení kreatívni animátori, ktorí zabavia väčšie aj menšie deti, zatiaľ čo si rodičia budú môcť vychutnávať svetoznáme procedúry s použitím liečivého piešťanského bahna a vody.

Rodinná dovolenka plná zábavy

V období jarných prázdnin si animátori pôsobiaci v hoteli Splendid pripravili tematické vystúpenia a s nimi spojené aktivity pre deti. Okrem hier, súťaží, tvorivých dielní a zábavy v bazénoch sa tím animátorov bude snažiť vyčariť úsmev na detských a aj dospeláckych tvárach počas celého vášho pobytu.

V období jarných prázdnin zažijete tematickú zábavu na motívy známej animovanej rozprávky Šmolkovia, ktorá iste nie je cudzia ani generácii súčasných rodičov. V téme sa ponesú všetky aktivity pre deti vrátane detskej diskotéky, ktorá vám pripomenie letné dovolenky. Milovníci animákov pre deti určite neobišiel jeden z novších, veľmi vydarených kúskov rozprávkovej tvorby - Zootropolis, ktorý sa pre animátorov tiež stal námetom na jeden predĺžený tematický víkend plný zábavy. Keď máte doma milovníka alebo milovníčku nadľudských hrdinských výkonov a akcie za hranicou ľudskej fantázie, zgustnete si spoločne na programe, ktorého témou budú rozprávkoví Superhrdinovia.

Okrem extra prázdninovej zábavy vás v hoteli Splendid čaká už spomínaný bohatý all inclusive, veľa zábavy v bazénoch, komfortné a priestranné izby a tiež všetky krásy a výhody, ktoré ponúkajú jedny z najznámejších slovenských kúpeľov. Príďte sa zregenerovať a načerpať nové sily a doprajte si vykĺznutie z každodennej rutiny a deťom pripravte nezabudnuteľné prázdniny.

