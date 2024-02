Slovensko je krajinou s akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, tvrdí premiér

Robert Fico (Zdroj: TSR/František Iván)

"Najviac rezonuje to, že Slovensko je krajina, kde máme už akútny nedostatok pracovnej sily. Miera nezamestnanosti na Slovensku sa pohybuje pod 4 %, ale významná časť ľudí sú dlhodobo nezamestnaní, bez pracovných návykov a bez disciplíny. Je preto veľmi ťažké nájsť v tomto prostredí dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Budeme musieť siahať po získavaní kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia," priblížil premiér.

Sme odkázaní na pracovníkov z tretích krajín, tvrdí prezident ZAP Alexander Matušek (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Problém, ktorý musíme v najbližších mesiacoch riešiť, preto je, prispôsobiť ponuku toho, čo naše školy produkujú, potrebám praxe. Musíme sa podstatne viac sústrediť na profesie, ktoré automobilky budú v budúcnosti potrebovať," zdôraznil Fico.

Ďalším veľkým problémom podľa premiéra je otázka ochrany životného prostredia. "Hovoríme o elektromobilite, ktorá bude vytvárať obrovský tlak na procesy spojené s ochranou životného prostredia. Myslím, že bolo veľmi uvítané, že chceme skracovať obdobia, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie," povedal.

"Môžem konštatovať, že dnes sme schválili prvý ucelený dokument - uznesenie vlády SR obsahujúce celý rad rozhodnutí, opatrení a návrhov. To nám umožňuje pokračovať v jeho prepracovaní do akčného plánu a do konkrétnych krokov. Ministerka hospodárstva (Denisa Saková, Hlas-SD, pozn. red.) dostala konkrétnu úlohu - ešte v priebehu marca sa stretnúť s predstaviteľmi automobiliek a ísť s nimi do ešte väčších detailov," spresnil. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) podľa Fica ponúkol individuálne rokovania, pokiaľ ide o získavanie pracovných síl.

Robert Fico (Zdroj: TSR/František Iván)

Upozornil, že zároveň vzniká otázka, či Slovensko bude mať v súvislosti s masívnym prechodom na elektromobilitu dostatok elektrickej energie. "Máme určité analýzy, aký bude dopad prechodu na elektromobilitu na sieť. Podľa určitých analýz spotreba elektriny do roku 2040 aj kvôli elektromobilite stúpne až o 83 %. Musíme sa preto pozrieť na kvalitu prenosových sietí či na zdroje výroby. Je evidentné, že pôjdeme pri výrobe elektriny cestou jadrovej energetiky," dodal predseda vlády.

"Rokovanie (slovenskej) vlády zapadá do rámca intenzívnych dialógov, ktoré teraz vediem na úrovni Európskej únie s tými sektormi priemyslu, ktoré prechádzajú najhlbšou a najzložitejšou transformáciou. Ide najmä o automobilový priemysel alebo priemysel, ktorý je energeticky náročný. Témy ako na národnej úrovni SR, tak aj na európskej úrovni sa veľmi prelínajú," doplnil prítomný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Do roku 2050 bude EÚ podľa neho potrebovať v porovnaní s dneškom až 3,5-krát viac elektrickej energie.