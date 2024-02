Praktické tipy, vďaka ktorým si zvýšite svoje kariérne šance

(Zdroj: freepik.com)

Realitou je, že pracovných ponúk je málo a záujemcov veľa. To si vyžaduje strategickejší a pro-aktívnejší prístup, ktorý zahŕňa aj investovanie do rozvoju svojich komunikačných schopností, prácu so stresom či modernejšie uchopenie tvorby životopisu. Ako využiť inovatívne prostriedky dnešnej doby, aby bolo hľadanie zamestnania úspešné a neskončilo pri vete “Tak my sa Vám ozveme?”.

V tomto článku sa pozrieme na 4 body, ktoré Vám pomôžu si zvýšiť šance úspechu vo výberovom konaní.

1. Vytvorenie pútavého životopisu

Personalista sa rozhoduje len 7.4 sekúnd o tom či Váš životopis posunie ďalej alebo ho posunie do “NIE” boxu. Za tento čas pohľadom prejde všetky dôležité body a pospája si všetky potrebné informácie.

Prekvapte a odlíšte sa od ostatných uchádzačov:

Začnite profesionálnym zhrnutím o tom kto ste, aké máte skúsenosti a úspechy. Predstavte si to ako filmovú upútavku k Vašim profesionálnym skúsenostiam.

Urobte si prieskum firmy a pozície, na ktorú aplikujete a prispôsobte tomu aj popis svojich predchádzajúcich skúseností, ktoré v životopise spomínate.

Zamerajte sa na výsledky a vplyv, ktoré ste dosiahli. Napr. namiesto popisu “Mám skúsenosti s organizáciou eventov a konferencií” použite “organizáciou eventov a konferencií sa zvýšil počet nových získaných kontaktov o 20% za 6 mesiacov”.

TIP: na prípravu graficky zaujímavého životopisu môžete využiť napríklad Kickresume.com.

2. Stavte na LinkedIn a rozšírte si kontakty:

Podľa najnovších prieskumov, až 67% zamestnávateľov využíva sociálne siete na hľadanie potenciálnych kandidátov. V súčasnosti sociálne siete odrážajú nie len náš životný štýl, ale aj profesionálne skúsenosti.

LinkedIn je jedným z nástrojov vhodných na budovanie si portfólia a na získanie nových kontaktov v pracovnej oblasti, v ktorej sa angažujete. A práve nové kontakty Vám môžu otvoriť dvere k príležitostiam, ktoré nenájdete prostredníctvom tradičných pracovných portálov.

Ak profil na LinkedIne ešte nemáte, zvážte jeho založenie. Základom je profesionálna fotka a popis o tom, akým aktivitám sa venujete a aké máte pracovné skúsenosti. Určite nezabudnite na certifikáty, dobrovoľnícke aktivity, projekty a odporúčania od Vašich bývalých kolegov, šéfa alebo mentora.

Tipy a triky naviac - ako využiť LinkedIn na zvýšenie si šancí pri hľadaní práce?

Nájdite si firmu, v ktorej chcete aplikovať na pozíciu. Naštudujte si aktivity, posty a projekty v ktorých sa angažuje. Tieto informácie viete skvelo využiť pri príprave CV alebo aj pri príprave na pohovor.

Svoje šance na pozitívnu spätnú väzbu si môžete zvýšiť aj aktívnym oslovením súčasných alebo bývalých zamestnancov. Ich poznatky môžu poskytnúť cenné informácie o firemnej kultúre a náborových procesoch.

Prispôsobte si svoj profil na lepšie vyhľadávanie - zaistíte, že Váš profil bude ušitý na mieru pre prácu, ktorú si hľadáte. Využiť môžete funkcie, v ktorých si priamo definujete profesiu, oblasť či typ práce (full time, freelance, živnosť). Vďaka týmto tipom sa bude Váš profil zobrazovať relevantným a potenciálnym zamestnávateľom.

3. Príprava na pohovor, zvládanie stresu a zachovanie autentickosti na pohovore:

Predchádzajúce tipy Vám pomohli a Vy ste dostali pozvanie na pohovor. Gratulujeme! Samotný pohovor môže byť stresujúcim zážitkom. Ale nenechajte sa odradiť. K zachovaniu pokoja a autenticity je vhodné sa dostatočne na pohovor pripraviť.

Základom je naštudovať si informácie o aktivitách firmy, v ktorej ste aplikovali na pozíciu. Využite články na webe či posty na sociálnych sieťach, ktoré Vám pomôžu lepšie sa naladiť a uvoľniť počas pohovoru. Výhodou je, že tieto informácie môžete využiť aj v prípade otázok.

Keď už sme pri otázkach, existuje zoznam najpravdepodobnejších otázok, ktoré sa Vás na pohovore spýtajú. Pripravte si odpovede a snažte sa byť čo najviac špecifický. Používajte konkrétne príklady z Vašej doterajšej praxe. Ideálne ak súvisia s pracovnou pozíciou, na ktorú aplikujete.

Zároveň - pripravte si otázky, ktoré zamestnávateľovi položíte Vy. Na konci každého pohovoru dostanete priestor na kladenie otázok. Aj toto je jeden z momentov, na základe ktorého sa zamestnávateľ rozhoduje či Vás v procese posunie ďalej alebo nie. Prečo? ak si pripravíte otázky, prejavíte tak vážny záujem o danú prácu, to, aké si pripravíte otázky ukáže zamestnávateľovi, či ste vhodným kandidátom alebo nie, odpovede zamestnávateľa Vám pomôžu lepšie pochopiť, či je to práca, ktorú naozaj chcete a firma pre ktorú chcete pracovať. Spýtajte sa napríklad na to, či pozícia, na ktorú aplikujete je nová alebo hľadajú náhradu za inú osobu. Ak hľadajú náhradu, bude Vás zaujímať aj dôvod odchodu tejto osoby. Zistite, koľko členov je v tíme, v ktorom budete pracovať, prípadne s kým budete najviac spolupracovať. Opýtajte sa aj na to, aká najväčšia výzva Vás bude čakať ak budete prijatý/á na túto pozíciu.



4. Spätná väzba po pohovore

Môže sa zdať, že pracovným pohovorom sa všetko končí a nasleduje len čakanie na to, či sa Vám zamestnávateľ ozve alebo nie. Existuje však niekoľko tipov, ktoré môžete využiť na zanechanie lepšieho dojmu alebo aj zvýšenie si šancí na prijatie.

Využite email alebo LinkedIn na skontaktovanie sa s personalistom, s ktorým prebiehal pohovor. Vyjadriť môžete vďaku za príležitosť, pozdvihnúť Váš záujem o pozíciu a zamerať sa na špecifický moment z pohovoru, ktorý Vás zaujal.

Ak sa počas pohovoru vyskytli otázky, na ktoré ste v danom momente nedokázali odpovedať, využite tento priestor na ich zodpovedanie.

Vyjadrite flexibilitu a otvorenosť k ďalšej diskusii, ak by mal zamestnávateľ dodatočné otázky.

Ak neuspejete a na pozíciu nebudete prijatý, zachovajte si profesionalitu a vypýtajte si spätnú väzbu a dôvod neprijatia. Pomôže Vám to pri ďalších pohovoroch.

Pamätajte - každá interakcia s personalistom zvyšuje povedomie o Vás a Vašich skúsenostiach. Tak môžete získať náskok pred Vašou konkurenciou.

Záver

Týchto pár bodov sú však len zlomok toho, čo môžete reálne implementovať a využiť pri kariérnom raste či zmene zamestnania. Zdrojov, ktoré poskytujú viac tipov a trikov je mnoho.

Vy však môžete ušetriť svoj čas vďaka eventu Be Hired: Tak my sa Vám ozveme, ktorý je určený pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v rôznych etapách svojej kariéry - či už je to prvá práca po VŠ, zmena kariéry po rokoch, alebo len kariérny rast v aktuálnej práci či profesii.

Cieľom eventu je pomôcť Vám skombinovať Váš kariérny cieľ a skúsenosti a využiť ich tak vo svoj prospech.

Okrem vyššie spomínaných bodov sa dozviete napríklad:

aké sú dôležité faktory, na ktoré HR prihliada pri výberovom konaní a pohovoroch,

zistíte čo je za stresom z pohovorov, ako si zvýšiť sebavedomie a tento stres odbúrať,

naučíte sa ako komunikovať sebavedome a úspešne,

zvýšitesi svoje šance na zamestnanie a spätnú väzbu.

Event sa uskutoční 24. februára 2024 v ING Hubs na Plynárenskej v Bratislave.

Registrácia je potrebná na tomto odkaze.

Budeme sa na Vás tešiť!

