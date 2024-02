Adoptujte si opustené psy a mačky, ale urobte to zodpovedne

(Zdroj: Mars)

Na Slovensku žijú státisíce domácich zvierat bez domova. Väčšina útulkov je na hrane svojich kapacít. Upozorňuje na to spoločnosť Mars ako jeden z popredných výrobcov krmív pre domáce zvieratá. Teraz chce upriamiť pozornosť na psy a mačky bez domova a povzbudiť viacerých jednotlivcov, aby otvorili svoje srdcia a domovy pre adopcie.

Psy a mačky môžu priniesť do našich životov veľa radosti. Vedia to najmä tí, ktorí majú doma štvornohých miláčikov, prípadne sa s nimi stretávajú v práci v rámci pet-friendly kancelárií. Psy sú u nás veľmi obľúbené. Na Slovensku chová minimálne jedného psa takmer 40 % ľudí. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu. Veľká väčšina obyvateľov má psy rada a sú výrazne obľúbenejšie ako mačky. Štyri percentá ľudí na Slovensku chovajú doma dokonca dvoch alebo viacero psov. Na vidieku ich nájdete takmer u každého druhého Slováka. Aspoň jednu mačku nájdeme v 20 % domácností, hovorí opäť prieskum z roku 2021.

Iný prieskum realizovaný na jar minulého roku v Českej republike v rámci projektu spoločnosti Whiskas #iamacatperson zistil, že najväčšou výhodou pre majiteľov mačiek je úľava od stresu a hlavne každodenná spoločnosť. Až pre 66 % opýtaných ľudí je mačka tiež zdrojom zábavy a väčšina majiteľov sa zhoduje na tom, že vlastníctvo domáceho miláčika zlepšilo nielen kvalitu ich života, ale aj ich psychickú pohodu. Nesmieme však zabúdať ani na psy. Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka. Pokiaľ ich zahrnieme dostatočnou starostlivosťou a láskou, stanú sa tými najvernejšími parťákmi.

Chceli by ste psa alebo mačku? V prvom rade zvážte adopciu

Záchrana a adopcia domácich miláčikov z útulku zlepšuje nielen kvalitu zvieracieho života, ale tiež pomáha útulku tým, že uvoľní potrebné miesto na zachránenie ďalšieho zvieraťa v núdzi. Výhodou adopcie z útulku je, že zamestnanci zariadenia už poznajú povahu psa alebo mačky, vďaka čomu pomôžu nájsť toho najlepšieho spoločníka, ktorý skvele zapadne do nového domova a životného štýlu majiteľa. Aktuálne majú najmenšiu šancu nájsť nový domov maznáčikovia s čiernou farbou, najhoršie sú na tom čierne mačky. Veľa ľudí si totiž spája čierne mačky s nešťastím a smolou. Pritom bez ohľadu na ich srsť ide, samozrejme, o skvelých domácich miláčikov. Spoločnosť Mars, ktorá distribuuje obľúbené značky krmív pre domáce zvieratá, ako sú Pedigree a Whiskas, sa dlhodobo venuje podpore túlavých psov a mačiek, pričom sa zameriava predovšetkým na pomoc zvieracím útulkom a podporu zodpovedných adopcií. „Veríme, že všetky zvieratá si zaslúžia láskyplný domov, a preto kladieme veľký dôraz na podporu a vzdelávanie tých, ktorí sa o ne starajú. Pomôcť útulkom teraz môžu všetci, či už prostredníctvom finančnej podpory alebo dobrovoľníctvom,“ hovorí Mihaela Negrescu, senior portfólio manažérka spoločnosti Mars pre strednú Európu. V uplynulom roku spoločnosť Mars podporila na Slovensku útulky pre zvieratá produktami v celkovej hodnote takmer 150-tisíc eur. V útulkoch usporiadala aj dve dobrovoľnícke akcie, ku ktorým sa pripojilo 37 zamestnancov. Inšpirujte sa spoločnosťou Mars, podporte útulky dobrovoľníctvom a pokiaľ premýšľate o domácom miláčikovi, uvažujte v prvom rade o adopcii.

Propagácia konceptu pet-friendly kancelárií

Jedným z cieľov spoločnosti Mars je vytvoriť lepší svet pre domáce zvieratá, čo okrem podpory adopcií a útulkov znamená aj propagáciu konceptu pet-friendly kancelárií a vzdelávanie majiteľov. Domáci miláčikovia sú už 10 rokov neoddeliteľnou súčasťou kancelárskeho života spoločnosti Mars. Ich prítomnosť preukázateľne spríjemňuje atmosféru na pracovisku, zvyšuje produktivitu a znižuje stres. Domáce zvieratá sú tiež šťastnejšie a vyrovnanejšie, pretože môžu tráviť dni v blízkosti svojich majiteľov. Mars povzbudzuje aj ostatné organizácie, aby nasledovali jej príklad a zaviedli pet-friendly kancelárie. Na tento účel vytvorila verejne dostupný a bezplatný zdroj podkladov s osvedčenými postupmi, ktoré uľahčujú vytvorenie týchto pracovísk. Vďaka dlhoročným skúsenostiam spoločnosť Mars vrelo odporúča pet-friendly kancelárie.

